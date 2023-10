escuchar

“Leo está bien y está bien, juega. Después de los entrenamientos tomaremos la decisión que haya que tomar. Mañana -por este martes- vamos a decidir si juega”, expresó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido que la selección argentina disputará frente a Perú este martes desde las 23 (hora argentina) en el estadio Nacional de Lima por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. La certeza es que Lionel Messi jugará, pero se desconoce si lo hará como titular o suplente y cuántos minutos.

El rosarino no está físicamente al 100% porque acarrea secuelas de la molestia en el isquiotibial de su pierna derecha que lo marginó de partidos con la albiceleste e Inter Miami. De hecho, jugó y anotó el gol en la victoria ante Ecuador 1 a 0 en el estadio Monumental y fue reemplazado sobre el final. Luego, no fue convocado en el triunfo vs. Bolivia 3 a 0 en La Paz y contra Paraguay, la semana pasado, ingresó apenas iniciado del segundo tiempo por Julián Álvarez y disputó 40 minutos.

Lionel Messi sumó 40 minutos contra Paraguay y puede ser titular vs. Perú en Lima ALEJANDRO PAGNI - AFP

En Perú los propios hinchas incaicos aguardaron en masa la llegada del plantel argentino al hotel en el barrio de Miraflores y enloquecieron cuando Messi los saludó a través de un ventanal. Quieren verlo en el campo de juego y hasta aseguraron que gritarían un gol suyo. Lo cierto es que la presencia del astro argentino en el 11 titular es una incógnita que se revelará cuando Scaloni entregue la planilla con los 11 jugadores y los suplentes.

Teniendo en cuenta que puede sumar entre 60 y 70 minutos, es probable que Messi esté desde el arranque y sea reemplazado en el complemento. La otra opción es que ingrese en el entretiempo o, como ante Paraguay, apenas comenzado el complemento. Si bien Inter Miami tiene competencia en la Major League Soccer, ya no tiene chances de acceder a los playoffs y, en consiguiente, no requiere del capitán de la albiceleste para lograr tal objetivo.

Su presencia desde el inicio, lógicamente, obliga a quitar a un compañero y sería Lautaro Martínez o Álvarez. El resto de los futbolistas son casi los mismos que le ganaron en el Antonio Vespucio Liberti al combinado de Daniel Garnero con la excepción de que Nahuel Molina le cedería su lugar a Gonzalo Montiel porque acarrea un golpe en su cadera. Nicolás González también tiene una molestia, pero sería titular.

Lionel Messi entrenó con normalidad antes de viajar a Perú y sumará unos 60 minutos en el partido por las eliminatorias Aníbal Greco

Messi visita Perú por cuarta vez en su carrera para jugar con la Argentina. En sus tres presentaciones previas, siempre por las eliminatorias sudamericanas, cosechó un triunfo y dos empates. La primera vez fue en 2008 con el conjunto de Alfio Basile camino a Sudáfrica 2010 y el encuentro terminó en parda 1 a 1. Luego, en 2012, con Alejandro Sabella al frente, también fue parda 1 a 1 mientras que en 2020, con Scaloni, ganó 2 a 0. La particularidad es que no le pudo marcar ningún gol y, mucho menos, anotó alguna vez en el estadio Nacional de Lima.

En la clasificación a Rusia 2018 el ‘10′ no viajó con la selección argentina a Perú porque estaba lesionado. Ese día fue igualdad 2 a 2 del conjunto comandado por Edgardo Bauza.