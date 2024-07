¿Juego Messi en Argentina vs. Canadá? La formación de la selección para la semifinal

Escuchar

La selección argentina ultima detalles para enfrentar este martes a Canadá por la primera de las semifinales de la Copa América Estados Unidos 2024 y el entrenador Lionel Scaloni definirá luego del último entrenamiento la formación inicial para ir en búsqueda de la definición en un certamen en el que, además de que defiende el título obtenido en Brasil 2021, es el máximo favorito a lograrlo.

El DT albiceleste, como es habitual, tiene más certezas que dudas. El arquero será Emiliano ‘Dibu’ Martínez y los defensores, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister tienen el lugar asegurado, pero la posición de este último dependerá de si el tercer volante es Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso. Como el mediocampista de Chelsea no está en plenitud física y el de Roma, de gran temporada, demostró que está en un buen momento, es probable que se ubique en el centro y, así, Mac Allister se desempeñará de interior izquierdo. En caso de que el cuerpo técnico incluya a Fernández o Lo Celso -participó en uno de los entrenamientos en ese lugar-, el de Liverpool será el ‘5′.

Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, titulares vs. Ecuador, repetirán vs. Canadá en las semifinales de la Copa América 2024 Aníbal Greco

Donde más modificaciones se estima que hará Scaloni es en la ofensiva. Tras darle la titularidad a Lautaro Martínez vs. Ecuador, Julián Álvarez se perfila para estar en el centro del ataque argentino. El otro que regresaría al 11 inicial en lugar de Nicolás González es Ángel Di María y así lo vislumbró el DT en la conferencia de prensa previa al cotejo que brindó este lunes: “Es una posibilidad. Han jugado juntos (con Lionel Messi) y ha estado en el banco y el equipo también respondió. Eso es una tranquilidad. Así que lo definiremos luego”.

En su discurso, el entrenador del campeón del mundo sí reveló que Messi estará desde el arranque, más allá de que vs. la Tri se lo notó disminuido físicamente por una molestia en su aductor derecho: “Leo está bien, mañana será parte del equipo. El 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no está para jugar. No tengo dudas de que está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es una decisión franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está. Si está bien, juega. Cuando él está en condiciones juega siempre. Nunca voy a tener dudas, aun no estando al 100% va a jugar. No me va a pesar nunca. Se lo que nos puede dar aun no estando en condiciones”.

Posible formación de la Argentina vs. Canadá

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes o Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni confirmó en la conferencia de prensa que Lionel Messi será titular vs. Canadá Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Argentina vs. Canadá: todo lo que hay que saber

La selección argentina chocará con su par de Canadá en una de las semifinales de la Copa América 2024 este martes desde las 22 (hora argentina) vs. Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido que arbitrará el chileno Piero Maza se transmitirá en vivo por TyC Sports, DSports, Telefé y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.42 contra 11.0 que multiplica ganancias una victoria del elenco norteamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 5.20. De sonreír, la Argentina disputará la final el 14 de julio vs. Uruguay o Colombia -se enfrentarán el próximo miércoles en el otro cruce de la etapa- en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que, de ser derrotada, competirá contra charrúas o cafeteros por el tercer puesto.

Hasta el momento, el equipo dirigido por Scaloni jugó cuatro cotejos con tres triunfos y un empate en cuartos de final contra Ecuador, al que eliminó por penales. Será la segunda vez en el campeonato que tendrá enfrente al combinado norteamericano porque se midió en la primera fecha del grupo A con victoria 2 a 0 con goles de Álvarez y Martínez. En aquel encuentro, fue superior, aunque por momentos le costó. A fuerza de tiros de esquina y desbordes, sobre todo de Alphonso Davies, los canadienses la pusieron en aprietos. Sin embargo, dio ventajas en defensa y el campeón del mundo aprovechó la situación para quedarse con los tres puntos y lograr la primera de sus tres victorias en el campeonato.

LA NACION