Cuándo juega Argentina vs. Canadá, por las semifinales de la Copa América 2024: día, hora y TV

La selección argentina y Canadá se enfrentarán este martes por la primera de las semifinales de la Copa América Estados Unidos 2024. El partido está programado a las 22 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se transmitirá en vivo por TyC Sports, DSports, Telefé y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el chileno Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.42 contra 11.0 que multiplica ganancias una victoria del elenco norteamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 5.20. El ganador avanzará a la definición y esperará por Colombia o Uruguay, que chocarán el miércoles desde las 21 (hora argentina) en el Bank of América Stadium, Charlotte, North Carolina.

Argentina vs. Canadá: todo lo que hay que saber

Copa América 2024 - Semifinal

Día: Martes 9 de julio.

Hora: 22 (hora argentina).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

TV: TyC Sports, DSports, TV Pública y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar.

Minuto a minuto: Canchallena.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue el primero que se metió entre los cuatro mejores al derrotar a Ecuador 4 a 2 por penales luego de empatar 1 a 1 con goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda, Lionel Messi picó el primer remate y la pelota pegó en el travesaño, lo que complicó el panorama del máximo favorito al título. Pero Emiliano ‘Dibu’ Martínez siempre está: detuvo los remates de Ángel Mena y Alan Minda. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel encaminaron el triunfo albiceleste con sus aciertos, a pesar de que también anotaron los ecuatorianos John Yeboah y Jordy Caicedo. Fue Nicolás Otamendi el que cerró la faena y le dio la clasificación al campeón del mundo en una noche donde estuvo lejos de dar su mejor versión.

Con la necesidad de elevar el nivel para no pasar sobresaltos con Canadá, un rival, a priori, inferior a Ecuador, el DT analiza modificaciones en la formación titular. Leandro Paredes podría ingresar por Enzo Fernández mientras que Álvarez le disputa el lugar a Lautaro Martínez y Ángel Di María, a Nicolás González. ¿Messi? El capitán demostró ante la Tri que no está en plenitud física, pero es difícil que no sea de la partida por su ambición de querer jugar siempre.

El combinado canadiense, por su parte, eliminó en cuartos de final a la Venezuela de Fernando Batista. En los 90′ igualaron 1 a 1 gracias a las anotaciones de Jacob Shaffelburg y Salomón Rondón. En la definición por penales, el conjunto norteamericano se impuso 4 a 3 con el arquero Maxime Crépeau como gran figura al contener los disparos de Jefferson Savarino y Wilker Ángel.

Posibles formaciones