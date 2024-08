Juegos Olímpicos París 2024: España le ganó a Francia y reina en el fútbol con el espíritu de Pep Guardiola

Escuchar

España es el campeón olímpico de fútbol, con un estilo que enamora, dueño de un 5-3 imposible frente a Francia, el anfitrión. El toque, la sorpresa, el tiki-taka de hoy y de siempre. España es también el campeón de la Eurocopa (ayer nomás, el 14 de julio), con una marca más directa, sin el monopolio exclusivo de la posesión, pero bajo la misma bandera romántica.

La Argentina es el campeón del mundo, con un estilo atrapante, conseguido en una dramática definición por penales contra Francia, luego de la mejor final de todos los tiempos. La Argentina es, además, bicampeón de América, del Maracanã a Miami, del mítico escenario semivacío al descontrol de una noche sofocante. España, ahora mismo, se siente en la cúspide del fútbol mundial. ¿La Argentina juega mejor? ¿Qué equipo es el rey de la pelota?

Luis de la Fuente, el entrenador de España, de los juveniles a la mayor. Manu Fernandez - AP

“Fue mi profesor”, contó tiempo atrás Lionel Scaloni en referencia a Luis de la Fuente, el DT de la España mayor, en la que brillan los pibes Nico Williams y Lamine Yamal. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido charlas con él y le deseo lo mejor. Dan gusto cómo se expresa, cómo se maneja, cómo los jugadores se brindan por él”, sostuvo Scaloni.

El conductor español aplaudió de pie a los muchachos en el Parque de los Príncipes. A los 63 años, sigue enseñando. “Es un auténtico maestro, es un grande. Ha mostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcionales. Ha ganado todo con la selección y tiene la posibilidad de repetir el título. Lo celebro porque tengo un gran aprecio, tengo una gran relación con él”, replicó De la Fuente, que a fines de 2017, en la Real Federación Española de Fútbol, compartió conceptos con el santafesino, algunas de las cuestiones que hoy aplica.

Sergio Camello enloqueció a todos en el banco de suplentes, con dos goles en el tiempo extra. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Tal vez, para saber cuál es el mejor seleccionado del mundo haya que esperar hasta mayo próximo, mes previsto para la Finalíssima. La España “europea” toma el viejo estilo de Josep Guardiola en Barcelona, el de posesión y ataque pausado aunque sostenido, pero lo hace algo más vertical, más directo. Mientras tanto, la España olímpica replica cómo se juega en su liga, bien a lo Pep. En el torneo doméstico, la mayoría de los equipos se siente cómoda con esa impronta, en un torneo que, de todos modos, está debajo de la Premier League en interés global.

La Roja, que repite el halago logrado en los Juegos Barcelona 1992, se hizo fuerte en un colmado Parque de los Príncipes, con el público en contra, para subirse a lo más alto de un podio que completó Marruecos (6-0 a Egipto este jueves). En una final repleta de variantes en el ritmo de juego y en el marcador, los españoles quedaron en desventaja a los 11 minutos, pero llegaron al entretiempo con un 3-1 en favor. Los locales descontaron a 11 minutos del final del tiempo regular y, luego de que España desperdiciara una clara oportunidad de ponerse 4-2, con el suspenso de una revisión del VAR, llegó la igualdad en 3 en el tercer minuto adicional, con un penal convertido por Jean-Philippe Mateta.

La medalla dorada para los españoles, en el Parque de los Príncipes; la Roja es campeona olímpica luego de 32 años, y el primer equipo español que consiguió una medalla dorada en 28. LUIS ROBAYO - AFP

En la prórroga, dos goles de Sergio Camello, merced a dos exquisitas definiciones de quien había ingresado a los 38 minutos de la segunda etapa en lugar del capitán Abel Ruiz, le dieron la medalla dorada a España. En el tanto decisivo recibió un gran pase de 50 metros desde las manos de su arquero, Arnau Tenás. Como una asistencia de handball.

Santi Denia, de 50 años, es el director técnico, el heredero de la mística. Como jugador compitió en Atlanta 1996, y luego se consolidó como un maestro de juveniles, cargo que heredó tras la partida de... Luis de la Fuente, del cual era asistente. “Un partido tan sufrido... merecía las lágrimas de alegría. Han trabajado 40 días como una familia”, valoró el estratega español. “Hay mucha igualdad. Francia te mete atrás, juega muy bien... Por pequeños detalles hemos sacado adelante el partido. También, con mucha alma”, fue su mirada, un poco analítica, otro poco emocional.

“Somos los niños más felices del mundo”, contó Camello. “Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he hecho estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí. Me dijo el entrenador de arqueros que él había soñado que haría el gol de la final”, contó la figura de las dos joyas.

España logró su segunda medalla dorada olímpica en fútbol y se convirtió en el primer campeón europeo en Juegos desde aquella cita de Barcelona, de hace 32 años. Lo que siguió fue un dominio de naciones americanas. Además, la Roja quebró una racha de 28 años sin oro olímpico en deportes de equipo. “Fútbol heroico y de oro: España vuelve a la cima olímpica 32 años después”, cita el diario El País. “Fermín y Camello lideran a la España de los antidivos que sí sabe ganar el oro”, analiza El Mundo. “¡¡¡Recital de oro y diamantes!!!”, se entusiasma Marca.

Fermín López, a los 21 años, es la cara de esta artística versión española. Figura en Barcelona, se coronó también en la Eurocopa, y no puede creer nada de lo que está ocurriendo. “Es inmejorable el verano y estoy muy orgulloso y muy feliz por todo lo que he vivido”, comentó, de Berlín a París. “Siempre ayudar al equipo es bueno y creo que lo más importante es el colectivo. Hemos hecho un gran torneo y lo merecíamos. Hemos hecho historia”, destacó uno de los abanderados de la galera y el bastón. España no claudica en su historia.

