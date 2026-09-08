Julián Alvarez busca su propia redención con Atlético de Madrid en la Champions League

Julián Alvarez fue clave la pasada temporada para llevar al Atlético de Madrid hasta las semifinales del torneo continental donde fue eliminado por el Arsenal (2-1 en el global). De los 20 goles que marcó, la mitad fueron en la Champions League. Desde que llegó al Atlético, en 25 partidos de la Liga de Campeones con el club rojiblanco ha celebrado 17 goles y dado cinco asistencias.

Ahora, este torneo se perfila como una nueva ocasión para que el delantero rojiblanco recupere la ilusión tras su frustrado traspaso al Barcelona. “El momento que atravesó y que está atravesando no es fácil”, recordaba el lunes en conferencia de prensa el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, en Madrid. Lautaro le deseó que pueda superar pronto el bache “y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”.

Julián Alvarez, durante el partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, por la Liga de España getty images - Getty Images Europe

Julián Álvarez parece haber empezado a dar pasos en esa senda tras sus minutos en el partido de la liga española contra el Athletic de Bilbao el sábado. El Atlético perdió 3-0 en San Mamés, pero la media hora que Julián estuvo sobre el césped se mostró activo y tuvo la mejor ocasión de su equipo con una media vuelta que sacó el arquero Unai Simón. “Salvo la de Julián, la verdad es que no tuvimos situaciones importantes para marcar”, reconocía tras el partido el técnico colchonero Diego Simeone.

“Delantero importante”

Al término del partido, Julián también fue a saludar a sus hinchas desplazados a Bilbao con el resto de sus compañeros. Un nuevo paso después de que en el partido disputado en el Metropolitano contra el Villarreal el 23 de agosto, en el que fue abucheado por la hinchada rojiblanca, el club le aconsejara retirarse del campo sin ir a saludar.

Una parte de la hinchada colchonera sigue molesta con el jugador después de que expresara en julio pasado su deseo de salir de la entidad madrileña. “Creo que los atléticos lo necesitan y que en la vida hay que perdonar”, recordaba en la noche del lunes en la Cadena Ser el exatlético Álvaro Morata.

Toques en Anfield 🏟️ pic.twitter.com/tMbP4NrMZW — Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2026

“Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes, nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar”, pedía Simeone el 23 de agosto. ¿Qué mejor que buscar la reconciliación que marcando en Anfield? “Ojalá meta un golazo pronto”, deseó Morata. Julián Álvarez, que no escondía su semblante serio en las imágenes de principio de temporada, se mostró sonriente en la sesión fotográfica oficial antes de la competición continental.

En el entrenamiento del lunes, el Araña mostró implicación e hizo trabajo físico extra, arropado por sus compañeros y el cuerpo técnico, que siempre le han mostrado su apoyo. Simeone nunca ha dejado de repetir que Julián Álvarez es clave en su proyecto: “Tenemos que tratar de armar un equipo alrededor de él pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá”, reiteró hace un mes. Sin el noruego Alexander Sorloth, lesionado, Julián Álvarez se queda como la gran alternativa en el ataque para enfrentarse al Liverpool y volver a mostrar su mejor cara.

Arranca en el banco de suplentes

De todas maneras, el argentino arrancará el partido contra los ingleses en el banco de suplentes. “Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para empezar mañana [por este miércoles]. Seguro que nos ayuda durante el partido”, opinó Simeone en la conferencia de prensa previa al encuentro en Anfield.

Consultado sobre la presión extra que significa saber que la final de la Champions 2026-27 se jugará en el estadio Metropolitano, Simeone respondió: “Para el club es muy importante que se juegue allí. Nosotros tenemos que trabajar un montón. Estamos en fase de crecimientos: muchos chicos nuevos, lo de Julián, los que llegaron tarde de la selección. A nadie le importa, pero es la realidad. Tenemos que ir poco a poco encontrándonos”, postuló.

Diego Simeone, durante el entrenamiento de Atlético de Madrid en Anfield, sede del partido con Liverpool por la Champions League de este miércoles PAUL ELLIS - AFP

Y sobre el Liverpool, dirigido por el español Andoni Iraola, el Cholo adelantó: “Veo que está intentando transmitir lo que ha hecho en sus equipos. Trabaja muy bien en equipo, el aspecto táctico de todos. Lleva tiempo encontrar el camino, va creciendo y mejorando. Tiene muy buenos futbolistas. Es un entrenador importante y con claridad, llegará a los futbolistas con lo que quiere transmitir”.