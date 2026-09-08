Lamine Yamal, recargado tras “las vacaciones de su vida”, se ilusiona con la Champions y al Balón de Oro

Lamine Yamal creció de golpe. Con apenas 19 años -los cumplió el 13 de julio- ya es campeón del mundo con España y de su país con el Barcelona, ahora va por la Champions League. Lo hace mucho más maduro, y como uno de los cinco capitanes del equipo catalán, junto con Eric García, Pedri, Frenkie De Jong y Raphinha. Y como uno de los 30 mejores futbolistas de la temporada en todo el planeta: integra la lista del Balón de Oro.

“[El galardón] no depende de mí, sino de ustedes”, les dijo a los periodistas en la conferencia de prensa previa al choque de este miércoles (a las 13.45 de la Argentina) ante Feyenoord, por la fase de liga de la Champions. “El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año”, se ilusionó. Y completó: “No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es su trabajo [de los periodistas]. No suplicaré nada”, aventuró.

Lamine Yamal, talento joven al servicio de Barcelona JOSE JORDAN - AFP

De todas maneras, y pese al optimismo que exudó Yamal, su excompañero Ousmane Dembélé (hoy en PSG y también candidato al Balón de Oro) no lo incluyó en su lista de cinco favoritos a quedarse con el galardón: “Es amigo de Kylian [Mbappé], ¿no? (risas). No me importa. Estoy contento con el año que he hecho", insistió Yamal. Y agregó: “Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado. Me llevo muy bien con Ousmane [Dembélé]”.

Luego, Yamal tuvo tiempo de hablar de la Champions League, su vieja-nueva obsesión y uno de los pocos trofeos que aún no ha levantado: “Sí, no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial y la tenemos en la cabeza. Han venido grandes jugadores: Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao Cancelo...”, enumeró. E insistió con que la Orejona es el principal reto a futuro: ”A nivel colectivo, títulos y la Champions. Y a nivel individual, mejorar. Soy joven. Ese es mi objetivo".

😉 Lamine Yamal responde a DEMBÉLÉ tras quedar fuera de su ranking del Balón de Oro:



😅 "¿Es amigo de Kylian, no? Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos [Mbappé y Dembéle], les habré caído mal por algo" pic.twitter.com/vYtlr7uPxZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 8, 2026

Los hinchas blaugranas tendrán que acostumbrarse a ver el brazalete de capitán en poder de Yamal. Los 19 años que acusa su documento no son obstáculo para que sus compañeros le reconozcan el sentido de pertenencia y, más importante aún, el talento adentro de la cancha: “Ser capitán del Barça es un sueño. Estoy agradecido a mis compañeros. Me hace ser más responsable. Daré lo mejor para el equipo. Tengo 19 años, pero quiero estar a la altura. En el equipo me han tratado espectacular y, como capitán, daré todo”, prometió.

Descansado luego de unas vacaciones en las que pudo celebrar tanto el título en el Mundial como en la Liga de España, el joven talento catalán se refirió a sus gestos durante el partido con Elche en la primera fecha, cuando se enojó al ser sustituido por su entrenador, el alemán Hansi Flick: “Depende del día. Contra el Elche, me enfadé porque estaba cansado y hacía calor, a 40 grados. Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Me he pegado las vacaciones de mi vida después de ganar un Mundial. En ningún momento de mi vida he estado tan feliz. No tengo miedo si el entrenador dice que debo ser suplente algún día”, confesó.

🏆💎 Lamine Yamal, sobre el BALÓN DE ORO: "Creo que tengo muchas posibilidades porque he hecho un GRAN AÑO"



🎙️ El atacante blaugrana responde a @santiovalle antes del #BarçaFeyenoord



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¿Y cómo lleva el hecho de tener que correr por toda la cancha, defender y ayudar a sus compañeros a la hora de la recuperación de la pelota? ”En los equipos que ganan títulos, como el PSG, presionan todos. Hay que correr, seas quien seas. Si no corrés, perdés“, aseguró. Y destacó a dos de sus compañeros en el ataque de Barcelona: Fermín López y Dani Olmo. ”Son grandísimos jugadores, con los estoy cómodo y me llevo fenomenal, aunque son distintos”.

Además, Lamine dejó un recado para Real Madrid, que hace dos temporadas no levantan ningún trofeo: su entrenador, José Mourinho, se quejó de los árbitros luego de la primera derrota de la temporada ante Betis. Consultado por sus comentarios, Yamal respondió: ”Si llevan dos años sin ganar será su problema. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. Es una pregunta para ellos. Yo los veo contentos", aportó. Y no lo hizo en tono de burla.

Los elogios de Hansi Flick

Hansi Flick, entrenador de Barcelona, ensalzó a Lamine Yamal antes del debut por la Champions frente a Feyenoord, de Países Bajos. “Es un jugador que puede decidir partidos por sí mismo y con una calidad enorme, un jugador fantástico”, dijo el alemán. Y añadió: “Le encanta mejorar, se le ve día a día lo mucho que disfruta jugando al fútbol”. El DT germano continuó: “Para mí, lo mejor es que disfruta de este juego y entonces está en su máximo nivel”.

El entrenador alemán de Barcelona, Hansi Flick, durante la conferencia de prensa previa al partido con Feyenoord, de Países Bajos, por la Champions League JOSEP LAGO - AFP

De todas maneras, Flick tiró la pelota afuera cuando lo consultaron sobre un eventual favorito a ganar el Balón de Oro, para el que Yamal es uno de los candidatos: “No es mi trabajo. Tenemos muchos jugadores fantásticos y estaré muy contento si alguno de ellos gana el Balón de Oro. Veremos qué pasa”, dijo Flick.

¿Y la Champions? El entrenador no ocultó la ilusión que significa levantar la Orejona. “Todo gran club, todo gran equipo sueña con esto (ganar la Champions) porque es la mejor competición”, confesó Flick. Y se esperanzó: “Creo que tenemos la calidad para ganarla, pero es un camino largo”, admitió. “Así que ya empezamos y tenemos que mostrarlo (que tienen la capacidad). Esto es lo que queremos hacer”, aventuró Flick.