Julián Álvarez: qué será del futuro del delantero tras ganar la Champions League con Manchester City

Julián Álvarez está viviendo un momento de ensueño. Ni en sus proyecciones más optimistas pensaba que en tan poco tiempo iba a lograr todo con apenas 23 años. El exdelantero de River cerró una temporada perfecta por la conquista de la Triple Corona con Manchester City (Premier League, FA Cup y la Champions League), que llegó después de levantar la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en diciembre de 2022. Esos títulos, logrados en su primer año como jugador del Manchester City, se suman a seis alcanzados con el Millonario (uno de ellos, la Copa Libertadores 2018) y a otros dos con la selección Argentina (Copa América 2021 y Finalissima 2022). Álvarez completó el trío argentino de ganadores de un Mundial y una Champions. Messi y Di María fueron los primeros en conseguirlo en Qatar, después de ganar cuatro Champions con Barcelona (2006, 2009, 2011 y 2015) y una con Real Madrid (2014), respectivamente. ¿Y ahora? Justamente eso deberá resolver Julián Álvarez: ¿seguirá en Manchester City? ¿Emigrará a un gigante de Europa como Real Madrid o Bayern Munich?

El delantero, por lo pronto, se sumará a la concentración de la selección argentina en China para disputar la gira que incluye amistosos ante Australia en Beijing y frente a Indonesia en ese país. El primer encuentro de la gira está programado para el 15 de junio en Beijing, donde la última selección campeona del mundo enfrentará a Australia. Y el 19 de junio, la selección viajará a Yakarta para enfrentarse con Indonesia.

Julián Alvarez y la Champions League lograda este sábado con Manchester City PAUL ELLIS - AFP

Álvarez arribó a Manchester en julio del 2022, procedente de River, El Manchester City confirmó la extensión del contrato del campeón del mundo hasta diciembre de 2028 . “Estoy muy contento con mi primera temporada aquí, pero tengo mucho más que puedo hacer. Sé que puedo ser mejor y el City me ofrece todo lo que necesito para desarrollar mi potencial”, había dicho Julián en marzo de este año.

Claro. Hasta ahí no se imaginaba que iba a logar la Triple Corona con el conjunto inglés, sobre todo que la Champions League le había sido esquiva al City. “Sabíamos que iba a ser difícil la final que le ganamos a Inter, pero así son las finales”, afirmó Alvarez, duodécimo futbolista de la historia en celebrar una Copa del mundo y una Champions en la misma temporada.

”Es algo increíble desde lo personal, no sólo por los títulos que pude celebrar, sino porque crecí mucho como jugador. Era un desafío llegar a este club que me recibió con los brazos abiertos”, afirmó. Sobre la final de la noche del sábado, en la que el City no encontró los caminos en el primer tiempo debido al esquema de juego que presentó Inter, destacó: “Pep nos habló en el entretiempo y nos dijo que estuviésemos tranquilos, sabiendo que así son las finales”, dijo un feliz delantero pese a que no le tocó ingresar en el partido decisivo ante Inter, en Estambul.

Lo mejor de la final de la Champions

Alvarez se ganó la titularidad en la selección argentina en plena Copa del Mundo en Qatar en diciembre, cuando se impuso en la consideración de Lionel Scaloni como la referencia del ataque en lugar de Lautaro Martínez, viajará a Pekín para sumarse a la “albiceleste”, que jugará el jueves un amistoso frente a Australia y luego lo hará con Indonesia en Yakarta en la doble fecha FIFA.

”Ahora me sumo a la selección y después sí, a descansar. Ahí veremos...”, aclaró el argentino, quien se abrazó al final del partido con el noruego Erling Haaland, goleador de esta Champions con 12 festejos. ”Eso es una muestra de lo que significa este grupo, en el que todos tiramos para el mismo lado”, resumió Álvarez. Un Alvarez que todavía no sabe dónde continuará su carrera, pero no la pasa mal en Manchester City y encima tiene un abanico de alternativas interesantes, entre ellas Real Madrid y Bayern Munich. Tiene todo para seguir ganando prestigio (y títulos).

LA NACION