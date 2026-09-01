Julián Alvarez se queda en Atlético de Madrid, arropado por los otros argentinos

El culebrón llevaba ya varios meses, pero encontró un final. Amargo, para el principal protagonista. Finalmente, Julián Alvarez seguirá en Atlético de Madrid, pese a su deseo de lograr una transferencia a Barcelona. En el cierre del mercado de pases, el club colchonero se mantuvo firme en su decisión de no negociar con su par catalán.

La opción viable era la salida a Inglaterra. Arsenal estaba interesado en ficharlo. Sin embargo, para Julián era Barcelona o nada. Y teniendo en cuenta la ruptura de relaciones entre el Aleti y el club culé, estaba cantado que su ilusión se vería inexorablemente quebrada.

Julián Alvarez se entrena, Cuti detrás; el defensor es uno de los sostenes anímicos del delantero @atleticodemadrid

Ante este panorama, el primer desafío de Alvarez será recuperar su estado anímico. La aparición en el Estadio Metropolitano, en el partido ante Villarreal, fue una desgracia: la afición lo maltrató desde que fue anunciado como suplente por las pantallas. Hostigado durante el calentamiento y cuando le tocó ingresar, Alvarez fue conminado a no unirse a sus compañeros en el saludo final y a retirarse solo del campo de juego. Su rostro lo dijo todo. Lo que siguió fue una semana de reclusión. No se presentó a las prácticas por tres días consecutivos y luego lo hizo aparte.

Finalmente, a sabiendas de que su pase a Barcelona era una utopía, volvió a integrarse al grupo. Será importante el apoyo de sus compañeros de selección. En las imágenes pudo observarse cómo Cuti Romero, flamante incorporación de Atlético de Madrid, que aún no debutó, estaba a su lado en todo momento.

❤️🇦🇷 Cuti Romero tratando de animar a Julián Álvarez en el entrenamiento del Atlético. pic.twitter.com/nHAyFSFzvG — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 30, 2026

Tanto el zaguero ex Tottenham como Juan Musso y Giuliano Simeone deberán ser los sostenes del delantero para que recupere su fortaleza mental. Tiene toda la temporada por delante y la relación con la gente, definitivamente quebrada, estará sujeta a lo que produzca en el terreno de juego.