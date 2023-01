Julián Álvarez y la historia de un rechazo: David Moyes reconoció que se lo ofrecieron para West Ham, pero dijo que no

escuchar

Julián Álvarez está en boca de todos desde hace bastante tiempo. Primero en el ámbito argentino, cuando con sus goles llevó a River a conseguir la primera liga doméstica de la mano de Marcelo Gallardo. La Araña hizo muchos goles, a tal punto que Lionel Scaloni comenzó a citarlo para el seleccionado y algunos clubes europeos empezaron a preguntar por él. La historia es conocida: dejó River para ir al gran Manchester City y en la selección se ganó un lugar en pleno Mundial de Qatar para terminar siendo uno de los puntales de la conquista de la Copa tan ansiada.

La llegada de Julián Álvarez a Manchester City coincidió con la del súper goleador Erling Haaland, por lo que muchos especulaban que tendría un papel secundario en el conjunto que dirige Pep Guardiola. Algunos, incluso, teorizaban con que saldría a préstamo a algún equipo menor para obtener rodaje. Pero los planes del entrenador catalán eran muy distintos. Apenas lo vio en las prácticas se dio cuenta de que estaba ante un futbolista de gran potencial y poco a poco le ha dado un buen lugar en el recorrido del City tanto en la Premier League como en las distintas copas.

Pero en las últimas horas se conoció que no fue el conjunto ciudadano el único de Inglaterra que fijó sus ojos en el delantero nacido en Calchín, Córdoba. Resulta que West Ham también tuvo al exatacante de River en su radar, pero no fue a fondo para incorporarlo por decisión de su director técnico, David Moyes. El propio entrenador lo reconoció durante una entrevista en el Podcast Diary of a CEO: “Contraté a un nuevo ojeador que me dijo: ‘Mira, deberías ir a por Álvarez en River Plate’” , comenzó su relato el experimentado escocés, que afronta el quinto período consecutivo al mando de los Hammers, a los que logró clasificar a Europa League y Conference League, respectivamente, en las últimas dos temporadas.

“Lo vi [a Julián Álvarez] y pensé que técnicamente era muy bueno y que había hecho muchas cosas buenas como delantero centro -agregó el Duque Blanco-, pero pensé que quizá no era el que queríamos, teníamos a Micky Antonio, que lo había estado haciendo muy bien, y pensé, no sé. A veces los jugadores cambian en seis meses, pero tengo que decir que hay otros jugadores así que no te llevas y no llegan a ser un verdadero éxito, pero ése de momento es sólo uno en el que probablemente, porque fue hace sólo un año, decidí: ‘No, no es uno que me vaya a llevar’”.

Sin embargo, la suerte de Moyes no fue la mejor a partir de esa decisión, pues la temporada actual está siendo la peor desde que tomó las riendas de West Ham. Si bien en la Conference League realizó una excelente primera fase, que lo depositó en octavos de final, en la Premier League está realizando una campaña preocupante que lo tiene en los puestos de descenso: apenas sumó 15 puntos, al igual que Everton y Southampton, los otros dos que están en la zona de peligro. De los últimos seis partidos perdió cinco, y la situación ya se ha vuelto muy difícil.

