Jürgen Klopp dio su primera lista de convocados como DT de Alemania y una gorra que nuevamente lo puso en el centro de la escena

Un desembarco con su sello. Un ciclo que irá en la búsqueda de recuperar una identidad y un nombre tan fuerte que cualquiera de sus determinaciones resuenan con potencia en el universo del fútbol. En su primera convocatoria como entrenador de la selección de Alemania, Jürgen Klopp dejó algunas reflexiones que permiten comprender cuál es su objetivo principal y armó una nómina para los próximos cuatro encuentros de su equipo que llamó mucho la atención.

En Frankfurt, Klopp, sucesor de Julian Nagelsmann tras el fiasco en el Mundial, brindó una conferencia de prensa en la que primero sorprendió a todos al explicar que serán 44 los futbolistas con los que pretende contar para estos amistosos del conjunto alemán: “No hicimos un equipo A y otro B. Queremos ganar los cuatro partidos. Nos llamó mucho la atención el talento que hay. Tanto que ni siquiera han podido entrar todos”, justificó el DT.

Jurgen Klopp quiere recupera la identidad de la selección nacional de Alemania. (Photo by Hannes P. Albert / AFP) HANNES P. ALBERT - AFP

Lo curioso es que realizó una convocatoria en dos listas. En la primera aparecen Joshua Kimmich, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Serge Gnabry y Lennart Karl, y se refleja la vuelta del arquero Ter Stegen que, según Klopp, “es el número 1 y comenzará el primer partido como titular”. Este primer grupo de jugadores se medirá el 24 de septiembre con Países Bajos, en Ámsterdam, y tres días después con Grecia, en Augsburgo.

Y tras estos dos encuentros, entrarán en acción los otros 22 jugadores de la nómina, totalmente nueva salvo por el arquero Finn Dahmen. Dos partidos, el primero ante Serbia, en Múnich, el 1° de octubre; el segundo, tres días más tarde, nuevamente ante Grecia, en Salónica. Para estos encuentros tendrá como estandartes a Florian Wirtz, Saïd El Mala y Nick Woltemade.

Klopp, además, expresó su fastidio porque se filtraron varios nombres de la nómina antes de su anuncio: “Me da completamente igual si los nombres se divulgan antes. Pero me parece miserable cuando alguien se gana la vida con eso”.

Durante la conferencia de prensa, fue muy claro con qué pretende de su equipo: “Debemos volver a disfrutar de jugar en nuestra selección. No tenemos que detenernos más en las cuestiones políticas que rodean al deporte, tenemos que recuperar la bandera”.

Y finalizó: “No quiero dejar el orgullo nacional en manos de la gente equivocada. Me llena de orgullo desempeñar este trabajo. El tiempo que dedicamos al fútbol debe servir para desarrollar un sentimiento de comunidad y sentirnos mejor. Nosotros tenemos que generar ese ambiente. Pero también necesitamos gente que lo reciba y se deje contagiar por él”.

🇩🇪 Das sind die beiden #DFB-Kader. 44 Spieler. Aufgeteilt in zwei Blöcke, wie berichtet. @SkySportDE pic.twitter.com/m7mg9vpVik — Patrick Berger (@berger_pj) September 17, 2026

La postura de Klopp

La irrupción de Klopp en la conferencia de prensa también fue todo un tema. El entrenador lució una gorra que en el frente dejaba ver la frase: “Uno de 83 millones”. Y fue todo un impacto, porque en pleno auge de la extrema derecha en su país, el seleccionador germano -tradicionalmente vinculado a la izquierda- mostró su posición frente al mapa político de su país: “Quiero recuperar la bandera. No quiero que cuando alguien la ondee, otro piense: ¿qué haces?”, dijo al ser preguntado al respecto.

Incluso, hizo referencia a la reciente victoria en las elecciones estatales del partido antiinmigración Alternativa para Alemania, que obtuvo casi el 44% de los votos en el antiguo estado alemán oriental de Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre y espera buenos resultados en las elecciones del domingo en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

🫣 « Ça m’est complètement égal si les noms sont divulgués avant. Mais je trouve ça misérable quand on gagne sa vie avec ça… »



Jürgen Klopp 2026 qui tape sur Florian Plettenberg ouuuuuuuch #DFBTeam #Klopp pic.twitter.com/wo4Jcz11z0 — Unser Fußball (@unserfussball) September 17, 2026

“Me gustaría que la gente estuviera contenta de vivir en este maravilloso país. No quiero dejar el orgullo nacional en manos de las personas equivocadas. Patriotismo positivo siempre, ¡por supuesto! Han pasado muchísimas cosas no hace mucho. Hubo una votación que a algunos probablemente les pareció bien, pero otros habrían pensado: ‘¡Dios mío!, ¿qué está pasando aquí?’”, dijo Klopp.

Y agregó: “Desde la perspectiva de alguien del mundo del deporte, me gustaría reivindicar la bandera para mí y para nosotros. Cuando la ondeamos, no quiero que nadie piense: ‘¿Qué te pasa?’. Quiero que piensen que somos felices y que entendemos la suerte que tenemos de haber nacido en este maravilloso país o de habernos mudado aquí y vivir aquí“.