Juventus fue sancionado con la quita de 15 puntos en la Serie A, está afuera de la pelea por el scudetto y queda lejos de la clasificación para las copas

La Serie A sufrió un sacudón este viernes: Juventus, el equipo que integran los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Matías Soulé, fue penalizado con la quita de 15 puntos en el vigente torneo por la justicia deportiva italiana. El anuncio fue hecho por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y justificado en “fraudes contables en traspasos de futbolistas con el objetivo de registrar en sus cuentas plusvalías artificiales”.

El club turinés había sido absuelto junto a otras diez entidades en la primavera boreal de 2022, pero el tribunal de apelación de la FIGC aceptó la demanda del fiscal federal de reabrir el expediente debido a los elementos transmitidos por la justicia, que investiga también las cuentas de la entidad.

Con la penalización de 15 puntos al club italiano, “por cumplir en la temporada en curso” según los términos del comunicado, la federación ha ido más allá de la petición, que había solicitado que la sanción fuera de 9 puntos: Además, fueron dictadas importantes suspensiones a ex dirigentes de la Vecchia Sigñora: dos años y medio al ex director deportivo Fabio Paratici, actualmente en Tottenham Hotspur, de Inglaterra, y dos años al ex presidente Andrea Agnelli, que dejó sus funciones esta semana. Incluso, Pavel Nedved, una leyenda del club y ex vicepresidente, fue suspendido por ocho meses. También en ese aspecto las sanciones son mayores que las solicitadas por el fiscal federal Giuseppe Chine.

El checo Pavel Nedved en sus tiempos como futbolista, frente a Boca; hoy, como ex dirigente de Juventus, está sancionado. @Juventusfc

Juventus tiene la posibilidad de recurrir al Comité Olímpico Italiano por esta sanción que lo deja muy lejos de la lucha por el título de campeón, luego de que sus expectativas se redujeran la semana pasada al caer goleado por el líder, Napoli. Y además, la penalización compromete en gran medida sus posibilidades de finalizar entre los cuatro primeros de la Serie A, o sea, de clasificarse para jugar la próxima Champions League.

Horas sombrías se avecinan de nuevo para el club, que ya se vio manchado por el escándalo denominado “Calciopoli” sobre manipulación de árbitros, que hace una década y media provocó su descenso administrativo a la segunda categoría (algo que nunca había sucedido en condiciones deportivas) y la pérdida de los scudetti que obtuvo en 2005 y 2006. Ahora, sus estrellas argentinas, dos de las cuales se consagraron campeonas mundiales en Qatar (Di María y Paredes), aparecen en el medio de una situación que incomoda con miras al futuro inmediato.

Ángel Di María ingresó en el segundo tiempo frente a Monza por la Copa Italia, y recibió un reto por una rabona; ahora el foco está en otro lado. Twitter Juventus

Con la sanción efectiva, Juventus, que el jueves sufrió ante Monza para avanzar a los cuartos de final por la Copa Italia, retrocede de la tercera ubicación, con 37 puntos, a la décima, con 22. Eso implica, además, quedar a 12 puntos de Atalanta, que hoy ocupa la última plaza de ingreso directo a la Europa League.

A pesar de que también otros clubes fueron señalados inicialmente, Juventus resultó el principal acusado de haber aumentado artificialmente el precio de venta de varios jugadores para registrar plusvalías que permitieran validar sus cuentas. “El esquema habitual era una venta de futbolistas cruzada entre dos clubes”, se señala.

La entidad es también investigada judicialmente por posibles fraudes contables para limitar enmascaradamente sus pérdidas en los balances presentados a los inversores. La fiscalía de Turín pidió a principios de diciembre el envío a juicio a Agnelli y a otros once ex dirigentes. Esa solicitud debe ser examinada a fines de marzo.

Andrea Agnelli, ex presidente de Juventus, en un entrenamiento de Fórmula 1 en el último Gran Premio de Monza; junto a otros 11 integrantes de la comisión directiva bianconera, anunció en noviembre pasado su renuncia.

Agnelli anunció su dimisión a fines de noviembre pasado, bajo presión judicial. Su sucesor en la presidencia, Gianluca Ferrero, fue oficialmente nombrado este miércoles. La nueva dirección tendrá como objetivo relanzar la situación deportiva del equipo, que no logró un título la pasada temporada por primera vez en once años, pero sobre todo arreglar la situación económica: el club registró pérdidas superiores a los 200 millones de euros en los dos últimos años y es vigilado de cerca por UEFA a raíz de sus frágiles finanzas, precisa la agencia AFP.

Para peor, en la actual Champions League el conjunto bianconero ya fue eliminado. Le queda la posibilidad de ser campeón de la Europa League, a la que accedió por haber terminado tercero en su zona de la Champions, y deberá medirse con Nantes, de Francia, en los octavos de final.

