Racing - Boca: los barrabravas fueron los otros protagonistas de la final en Abu Dhabi

Los barrabravas de la Academia, denominados “Los pibes de Racing”, están en medio de un conflicto interno delicado en la disputa del poder de la hinchada. El círculo más radicalizado de los fanáticos de Boca tiene derecho de admisión en las canchas argentinas. No obstante, unos y otros viajaron a Abu Dhabi para la final de la Supercopa Internacional que el conjunto de Avellaneda se adjudicó por 2-1 en un final polémico y se los pudo ver con naturalidad en las calles, el shopping, la pileta de un hotel de lujo, las playas o ser parte de excursiones al desierto. Sin reparos.

Con los Emiratos Árabes Unidos no hay convenio de reciprocidad relacionado a la seguridad en el fútbol y eso les permitió no solamente viajar, sino también estar en el estadio durante el partido, algo que para las cámaras de la transmisión oficial no pasó inadvertido. El grupo liderado por Rafael Di Zeo y Mauro Martín (ayer enemigos, hoy amigos), los íconos de La Doce, apareció en primer plano mientras el juego estaba igualado en un gol, ocupando un sector lejano al que tenía como protagonistas a una cantidad mucho menor de representantes de la barra de Racing.

Así se vio a los barras de #Boca 🔵🟡, pidiendole más apoyo a los hinchas que se acercaron al Hazza Bin Zayed 🇦🇪



📌En Argentina 🇦🇷 tienen derecho de admisión y no pueden acceder a ninguno de los estadios. pic.twitter.com/OZPt3dsfjb — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) January 20, 2023

La cúpula de La Doce, que no pudo volar al Mundial Qatar 2022 porque sí tenían derecho de admisión durante la Copa, se apoderó esta vez del protagonismo en el país árabe. Según reveló Infobae, algo más de 30 personas viajaron en la noche del lunes y estuvieron disfrutando de un tour vip, de esos para los que se necesita tener muchos recursos en estas épocas. El grupo de Racing, que incluyó algunos disidentes, hizo lo propio, también con banderas y pancartas que dejaban en claro quiénes eran. Todo muy colorido.

Los de Boca ocuparon el tiempo de espera hasta el encuentro con compras, turismo y paseos al sol. Incluso, filmaron un video con la enseña que transportaban a todos lados con la leyenda La Barra de Boca Pte (por el apócope de presente). El tour all inclusive del miércoles fue en vehículos preparados para desafiar el desierto con tracción especial para esas contingencias, entre las dunas. Sí es cierto que 11 debieron pedir autorización judicial para poder salir del país, debido a los procesos que se les siguen en Tribunales por diferentes causas.

Con Rafa Di Zeo en el centro, La Doce se mostró en el estadio de Al Ain donde se jugó la final entre Racing y Boca.

El pasaje ida y vuelta por Emirates Airways, la aerolínea elegida por los barras xeneizes por ejemplo, con fecha de regreso para este domingo, que es el que tomaron, costaba casi un millón de pesos, según los valores que manejan las compañías. Si se le añade el valor del alojamiento y las comidas, alentar al equipo tuvo un costo que no baja del millón y medio de pesos. Se desconoce si las entradas las adquirieron o fueron beneficiados desde los clubes o la organización.

En el caso de La Doce, el jueves por la tarde se los vio por el lujoso Dubai Mall y algunos de los integrantes de la hinchada sostenían bolsas como para regresar a la Argentina con algún recuerdo de aquellas tierras. Se alojaron justo enfrente, señalaron fuentes oficiales.

Los barras de Racing en la pileta del hotel, en la espera del partido que consagró al equipo campeón de la Supercopa Internacional.

Según lo publicado por el sitio Racingmaníacos, la interna entre la facción oficial y la disidente con base en Dock Sud y con viejos miembros de La Guardia Imperial no tan reconocidos como los de Boca no impidió que dieran el presente en el estadio Hazza Bin Zayed. Antes, posaron en la pileta del hotel en que se alojan bajo la frase “¿Crucero? Naaa, que crucero. Dubai pa”. Eran 15 en esa foto que compartieron, entre tragos, sonrisas y previo a la escapada a una de las playas. Allí, seis de ellos se mostraron con una bandera: “Racing & Branca”.

Los barras de la Academia, como se recordará, se quedaron sin presenciar el amistoso de la semana pasada contra su homónimo de Montevideo, que iba a jugarse con público hasta que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió que se desarrollara a puertas cerradas, por el riesgo de un enfrentamiento entre los representantes enemistados.

Integrantes de la barra "Los pibes de Racing" se mostraron en las playas de Abu Dhabi.

En un país con leyes rigurosas, sin mirar para otro lado o medir con doble vara los hechos vandálicos o aferrarse al folclore del fútbol, unos y otros se cuidan minuciosamente de que durante la estadía no se genere nada que pueda perjudicarlos. Incluso, responder a otro convenio de reciprocidad que no está escrito en las reglas de convivencia pero es tácito: respetarse entre ellos en casos así y no complicar a quienes pudieran haber colaborado para solventar un viaje inaccesible para la mayoría de los ciudadanos argentinos.

