Nico Paz, la sorpresa de Scaloni: el “español” que se fue de Real Madrid y brilla en un pequeño club de Italia

Nicolás Paz nació en Santa Cruz de Tenerife hace 20 años, cuando su papá Pablo (ex Newell’s) jugaba en el equipo canario donde se destacó, por ejemplo, Fernando Redondo. Con los años, el niño se hizo “Nico”, el nombre con el que lo llamaron sus entrenadores de inferiores en Real Madrid, el club que lo formó. A final de la temporada pasada, y con la irrupción del turco Arda Guler, Paz (que es “Nico”) tuvo que tomar una decisión: quedarse en el Santiago Bernabéu para alternar entre el primer equipo y el filial o aceptar el llamado de Cesc Fábregas, a quien vio jugar mil veces en Arsenal o Barcelona, y que ahora dirige al Como, reciente ascendido a la Serie A italiana. Era quedarse en la zona de confort o apostar a la consolidación. El hispanoargentino eligió esto último. Y se sacó un pleno: lleva tres asistencias y un gol en apenas cinco partidos con su club. Juega como enganche -o trequartista, como le llaman en Italia- en un 4-3-2-1 y en el último partido ante Verona fue aplaudido por todo el estadio Giuseppe Sinigaglia; por todos los hinchas del Como. De yapa, acaba de ser convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Bolivia, llamado que festejó con una historia de Instagram que incluye un corazón y una bandera argentina. Pero antes...

“Me llamó Scaloni”, contó Fábregas hace unos días sobre Paz. Y agregó, sobre la progresión del niño prodigio: “Tiene que continuar trabajando así, con los pies sobre la Tierra. Estoy contento con su rendimiento, me gusta hasta su mentalidad en la cancha. Es un jugador especial, de gran calidad”. El ex mediocampista de Barcelona y Arsenal, que se retiró del fútbol en el club que ahora dirige, también reclamó: “Dejémoslo crecer en paz. Jugaba en la Serie C española y tiene apenas 20 años”. Mucho antes de recibir la convocatoria oficial a los partidos de la selección campeona del mundo, Fábregas vaticinó: “A este paso, llegará a la selección. Pero tiene que hacerlo en el momento justo. Es necesario ser muy cautos. Tiene 20 años. Es joven. De todas maneras, si llegara el llamado de Argentina no sería un problema para nosotros. Tiene muchísimo margen de mejora y tiene que pensar en trabajar”. Real Madrid es consciente del potencial de Paz: por eso vendió apenas el 50% de su pase en 6 millones de euros, y tiene una cláusula de repesca en su favor, que seguramente ejecutará si el joven explota a orillas del lago de Como.

Uno de sus entrenadores en el Real Madrid Castilla -o “La Fábrica”- dio más detalles del talento del nuevo convocado por la selección argentina: “Ve pases que nadie ve”, contó Diego Nogales en una entrevista con el diario As. Y agregó: “Tiene calidad técnica y visión de juego, además de un gran remate, tanto con la pierna izquierda como la derecha. No es un jugador excesivamente rápido ni potente, pero el ya lo sabe. Por eso usa tan bien sus armas. Termina las temporadas con muchos goles y muchos pases de gol. Y esto es el fútbol: rendimiento, ser determinante en ataque. Él lo es”,

De acuerdo con el portal de estadísticas StatsBomb, Nico Paz figura primero en gambetas exitosas entre los jugadores con más de 300 minutos jugados en la Serie A: lleva 2,48 por partido. Un detalle: Paz no es un extremo, sino un enlace que a veces incluso puede mostrarse como interior. El regate suele ser el arma predilecta de los extremos, para ser profundos y tirar el centro para el delantero central. En el caso de Paz se trata de una de sus cualidades para progresar en el campo: deshacerse con un quiebre de cintura del marcador de ocasión. Y el Como lo disfruta. Su foja de servicio en el último encuentro ante Verona dice que dio una asistencia, fue el líder de la cancha en chances creadas (4), primero en duelos ganados (9 de 15) y primero en gambetas completadas (3 de 5).

“Estoy contento, de verdad. Me emocioné cuando escuché mi nombre coreado por todo el estadio”, dijo tras el partido con Verona. En una nota con Sportweek, contó por qué eligió salir de Real Madrid y recalar en Italia. “Creo haber jugado [la temporada pasada] los minutos que merecía. No era fácil encontrar espacio entre los mejores del mundo. Tenía necesidad de crecer, de cambiar de lugar”, relató. Y sobre su nueva aventura, agregó: “Me convencieron el proyecto y la ambición. Me llamó Fábregas directamente y me explicó su idea futbolística”. Además, tuvo tiempo para elogiar a otro argentino, compañero de vestuario: Máximo Perrone (ex Vélez, su pase pertenece a Manchester City): “No lo conocía. Y después Cutrone. Nos entendemos muy bien, es un placer asistirlo”. Ante la pregunta sobre un regreso a la Casa Blanca de Madrid, Paz fue claro: “Esperemos... Pero ahora estoy en Como y daré todo de mí por esta camiseta”.

Hace unos días, en una entrevista con LA NACIÓN, José Néstor Pekerman -voz autorizada como pocas para hablar de juveniles- elogió a Paz. “Me parece un jugador impresionante… y nació allá pero quiere jugar por la Argentina. Me parece un jugador sensacional. Hay un nuevo fenómeno, el de los hijos de argentinos en el extranjero, y hay que estar atentos. Este es un momento para disfrutarlo”. Puede que Argentina lo disfrute en la próxima fecha de Eliminatorias.

