Kevin Mac Allister, campeón en Bélgica: titular en la defensa, ganó la copa con Union St. Gilloise

Union St. Gilloise, de Bélgica, esperó 110 años para volver a celebrar un título de Copa. Lo hizo este jueves, tras vencer a Royal Antwerp por 1-0 y consagrarse campeón de la Copa de Bélgica, trofeo que había levantado por última vez en 1914. El argentino Kevin Mac Allister -ex Argentinos Juniors y Boca- fue titular, jugó todo el partido y portó la camiseta número 5. El japonés Koki Machida señaló el único gol del partido sobre el final de la primera etapa.

El hijo del medio de Carlos Javier Mac Allister vive días históricos en Bélgica, país al que emigró a mediados del año pasado. Presentado en sociedad con un video que remite a la película “Mi pobre angelito” -su mamá Silvia es fanática del film y por eso él se llama Kevin, en honor al personaje encarnado por Macaulay Culkin-, anotó su primer gol con la camiseta amarilla a fines de abril y ahora acaba de conseguir su primer título. Hace unos meses, además, el entrenador alemán Alexander Blessin lo eligió para que portara el brazalete de capitán. Y se encargara de la arenga previa al partido. En inglés, un idioma que aprendió y aprende, pero que aún no domina.

Union St. GIlloise, campeón de la Copa de Bélgica con el argentino Kevin Mac Allister entre sus titulares ANP - Getty Images Europe

Zaguero derecho en una línea de tres o lateral derecho en una defensa de cuatro hombres, lleva ¡43 partidos! en la temporada, con una sola conquista. Es titular indiscutido en el equipo belga, que esta campaña opta al doblete: además de consagrarse en la copa tiene chances de ganar también la liga: marcha tercero en el playoff por el título, con apenas tres puntos menos que el líder, Brujas. Union va por todo.

Los Mac Allister, uno en cada línea

Carlos Javier, el “Colorado” Mac Allister, puede jactarse de que sus tres hijos son futbolistas, uno por línea. Alexis, campeón del mundo y hoy en Liverpool, se formó como enganche, más atacante que defensor. Francis, en Rosario Central, es el mediocampista por excelencia de la familia. A Kevin, entonces, no le quedó más “opción” que ser defensor. Antes de consagrarse campeón de la Copa de Bélgica con su actual club, al Mac Allister del medio le resonaba la foto que se sacó con sus hermanos en las entrañas del estadio Lusail, minutos después de que su hermano menor Alexis se consagrara campeón del mundo con Argentina.

“Cuando veo esta foto -dijo Kevin Mac Allister a The Athletic- pienso en el pasado. En cuando éramos jóvenes y jugábamos juntos al fútbol. Siempre fui yo a la defensa, Francis en el medio y Alexis al ataque. Uno de mis mejores recuerdos data de cuando jugamos los tres juntos en Argentinos Juniors contra San Lorenzo. Francis y Alexis comenzaron de titulares y yo de suplente. En ese momento no pensás que estás jugando en el mismo equipo con tus hermanos, sino en ganar el partido. Recién cuando termina podés detenerte a saborear cuán especial fue”, evocó Kevin, cuyo único tatuaje es una Copa del Mundo, su hermano Alexis y el número 20, usado por el hoy futbolista de Liverpool en Qatar 2022.

Capitán por un partido

En una entrevista reciente con LA NACION, Mac Allister rememoró la arenga que les dio a sus compañeros en Bélgica. Todavía era un recién llegado en su nuevo club y llevaba apenas unos meses en el vestuario, pero el entrenador confió en sus dotes de mando y en su liderazgo. Mac Allister se hizo cargo. “Acá el idioma predominante es el francés, pero el director técnico es alemán y nos habla en inglés. Y hay jugadores de diferentes países, por lo que el idioma por el que optamos es el inglés, aunque siempre hay un kinesiólogo, un ayudante técnico o un utilero que está como para resolver si algo se traba por el idioma, haciendo de traductor .”, contó.

Mac Allister dio más detalles sobre aquella experiencia: “Cuándo el entrenador me dijo que sería el capitán pensé qué diría, porque uno de los roles es el de la arenga antes del partido. El ayudante de campo me preguntó si iba a hablar y le dije que sí porque entendía que ésa era una parte de mi responsabilidad. Desde hacía un buen tiempo no tomaba clases de inglés; la última vez había sido con Francis y Alexis antes de que éste se fuera a Brighton. Más allá de eso, me defiendo y me manejo sin problemas, pero hablar frente a todo el equipo es un desafío. Un compañero me filmó un poco de contrabando, y cuando miré el video me di cuenta de que todavía tenía mucho por mejorar. De todos modos, creo que cumplí y me quedé con una buena sensación. Podría haberle dado la palabra a otro, pero nunca se me pasó por la cabeza. En Argentina era fácil hablar en el vestuario y acá es más complicado. Siento que de todo se aprende, que sigo aprendiendo y mejorando ”.

Vaya si Mac Allister mejoró con el correr de los partidos. Cuando llegó eran pocos los que lo conocían. Se adueñó de un puesto en la formación titular y se transformó en uno de los líderes del equipo. A los 26 años, puede que ligas más potentes que la belga busquen a este argentino de apellido ilustre que se dio el gusto de jugar con sus hermanos en el mismo equipo. Y de enfrentarlos. Este año, además, se midió dos veces contra el Liverpool de Alexis. Muchos sueños cumplidos en tan poco tiempo. Y ahora, ¿la Selección? Kevin, el Mac Allister del medio que juega en la defensa, no se hace demasiadas ilusiones: “El sueño siempre está, pero creo que tengo que hacer muchos méritos para ganarme un lugar. Sería hermoso, porque es una selección histórica. Los que están son privilegiados ”.

