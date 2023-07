La insólita presentación de Kevin Mac Allister al estilo “Mi pobre angelito” en su nuevo club

escuchar

Tras dejar una huella imborrable en la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Kevin Mac Allister (25) fue presentado como nuevo refuerzo de Union Saint-Gilloise con un divertido video que hacía referencia a Mi pobre angelito (1990).

No caben dudas de que la familia Mac Allister fue una de las que más le aportó al fútbol argentino. Primero, el papá, Javier “El Colo” Mac Allister, supo destacarse como lateral derecho en Boca Juniors. Luego llegaron sus hijos Francis, Kevin y Alexis, quienes defendieron los colores del “Bicho” de La Paternal antes de emigrar a otros clubes.

El último en irse de ese club fue Kevin, quien este martes fue presentado con un divertido video que llamó la atención a más de uno y se viralizó en las redes sociales.

La bienvenida a Kevin Mac Allister en el Royale Union Saint-Gilloise

En el fragmento se ven a Peter y Kate McCallister, padres del pequeño Kevin en Mi pobre angelito, a punto de tomarse un avión. Sin embargo, ella se percata de que tiene un mal presentimiento. “¿Sobre qué?”, le consulta él y ella le responde que se sentía de que se habían olvidado de algo. La mujer se queda pensando preocupada hasta que se da cuenta de que faltaba su hijo: “¡Kevin!”.

En la siguiente escena aparece el pequeño Macaulay Culkin interpretando a Kevin a punto de bajar las escaleras con su trineo. No obstante, en el video editado aparece el defensor lateral argentino sonriendo desde la cima de una escalera. Luego se da vuelta y le deja un mensaje a los hinchas del club belga. “Hola hinchas de Union. Estoy muy contento de estar acá”, manifestó en inglés y el fragmento finalizó con un cartel que decía “Bienvenido Kevin”.

Kevin Mac Allister posando con la camiseta del Union Saint-Gilloise Instagram: @rusg.brussels

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram del club compartió dos imágenes del futbolista. En una de ellas, fiel a sus orígenes, se lo ve tomando de un mate. “Kevin Mac Allister is an Unionist”, escribieron en la publicación que se llenó de comentarios de hinchas del club y varios de Argentinos Juniors que aseguraron que van a seguir la campaña. “¿Yo? Del Unionist desde la cuna!”, “Cuídenlo, en La Paternal lo amamos”, “Si no juega Kevito qué quilombo se va a armar”, fueron algunos de los comentarios.

Kevin Mac Allister posando con un mate Instagram: @rusg.brussels

Este el segundo de los hermanos Mac Allister que da un gran paso internacional en su carrera. El primero fue Alexis (24), quien en 2019 pasó de Boca Juniors al Brighton de Inglaterra, club que le dio la vidriera para que sea convocado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección y posteriormente consagrarse como campeón del mundo en Qatar 2022. En esta temporada, el futbolista comenzó los entrenamientos con el Liverpool, que dirige técnicamente Jürgen Klopp y es uno de los equipos más históricos de Europa. Por su parte, el mayor de los hermanos, Francis (27), el “Pulpo”, se destaca como mediocampista de Rosario Central en la Liga Profesional.

Antes de emigrar de argentina, Kevin Mac Allister defendió los colores de Argentinos Juniors desde el 2016, excepto el 2019 en el que tuvo un fugaz paso por Boca Juniors. Durante todos estos años, el lateral se ganó el cariño de los hinchas hasta convertirse en el capitán del equipo y una de las últimas rutilantes apariciones del semillero de la Paternal.

