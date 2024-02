escuchar

Kevin Zenón es la sensación de este nuevo Boca. El hombre que levanta a la Bombonera jugada tras jugada se calzó la camiseta apenas arribó en el último mercado de pases, saltó a la cancha desde la primera jornada ante Platense y en todas ha estado a la altura de las circunstancias. Y todo en el contexto de un Boca que este miércoles volvió a ganar en su casa, pero que, incluso ya con la ventaja, necesitó que las tribunas lo despertaran. Y es que uno de los que más se lució debido a su energía, voluntad y capacidad de ponerse el equipo al hombro ese fue el volante de 22 años que arribó desde Unión hace un mes.

El público ya lo mima. Cuando a los siete minutos del enfrentamiento ante Central Córdoba (2-0) el equipo construyó rápido por dentro y se visualizó inmediatamente el amplio espacio que el correntino tenía a su merced, el público empezó a gritar desesperado para que Ezequiel Bullaude se la abriera a la carrera, como finalmente ocurrió, y deliró con la delicadeza que tuvo Zenón para definir. El gol empezó a gritarse antes. Por ver a Boca arriba en el resultado, pero también se palpó la felicidad de que lo convirtiera el zurdo. No obstante, Miguel Merentiel decidió puntearla justo antes de que cruzara la línea. Por ende, terminó siendo la primera asistencia del refuerzo en el club.

“Sí, hablé con Miguel, le dije que lo quería mucho, ja. Yo no sabía que había tocado la pelota antes de que entrara y me avisaron en el entretiempo, pero pensé que me estaban cargando. Lo más importante es que sumamos, no pasa nada”, comentó la figura del triunfo al dejar la Bombonera. Además, agregó: “Siempre trato de adaptarme a todas las posiciones para sentirme cómodo donde decida el entrenador”. Martínez lo había colocado de conductor en las primeras jornadas, pero ayer comenzó el partido recostado por la derecha y jugó en el complemento como solía hacerlo en Santa Fe: por izquierda. “Zenón tiene mucha confianza, lo está haciendo bien. El primer gol fue un golazo, lo único que faltaba era que le cobraran offside a Merentiel, ja. Encima era el primer gol del chico”, lo destacó Juan Román Riquelme, que dialogó con TNT Sports.

Por supuesto que, en el aplausómetro, los reconocimientos más fuertes se los llevan Sergio Romero, Luis Advíncula y Miguel Merentiel, por cómo se destacaron en la Copa Libertadores pasada y los goles del uruguayo, que ya son una constante. Ahora bien, con el correr de los partidos, las palmas empiezan a sonar muy fuerte cuando se nombra a Zenón o éste realiza una jugada determinada. De hecho, al dejar el campo ante los santiagueños, a los 41 minutos de la parte final, se evidenció el contraste: muchos aplausos por su partido y los automáticos silbidos, casi unánimes, dedicados a Juan Ramírez, su reemplazante.

Así ocurre con los demás. Los refuerzos están levantando más a la Bombonera que los jugadores que ya están hace un tiempo vistiendo los colores del club. “¡Bieeen!”, se escucha potente cada vez que Cristian Lema hace un cruce o gana en las alturas, uno de sus fuertes. Y si bien a Lautaro Blanco lo están empezando a conocer en su posición de lateral izquierdo, esa tromba que es cada vez que aprieta el acelerador para escalar hasta el fondo entusiasma a cada sector del estadio.

Obvio, todo también está atado al hombre que mira todo desde el banco: Frank Fabra permanece en el plantel, pero todo se rompió con el hincha tras su expulsión en el tiempo suplementario de la final ante Fluminense. La desaprobación que sufrió el sábado, cuando ingresó los últimos minutos ante Defensa y Justicia, parece marcar que no existe otra posibilidad desde la visual del hincha. Por eso, esta vez, Martínez prefirió sacar a Blanco en el último cuarto de hora ante el “Ferroviario” y que su lugar lo ocupara Marcelo Saracchi. Entre los silbados siguen estando Guillermo “Pol” Fernández y Jorman Campuzano. Los demás, por ahora, siguen en el aplauso tibio, a excepción de los juveniles del club, claro.

“A los tres refuerzos los veo serios, enfocados, como nos gusta. La verdad es que estamos contentísimos con las tres incorporaciones que pudimos hacer. Los veo muy concentrados en que esta posibilidad es, quizás, la más importante de sus carreras. Entrenan como juegan. Eso, para nosotros, es súper importante. Queremos que el futbolista haga eso, con seriedad y responsabilidad”, destacó Martínez tras el triunfo sobre cómo se asentaron de entrada las nuevas incorporaciones.

Fabra, reprobado por la Bombonera Walter Manuel Cortina

Kevin Zenón debutó en la primera fecha ante Platense, cuando el técnico decidió su ingreso para jugar algo más de media hora en la que expuso toda su movilidad hasta tener en su zurda dos situaciones muy peligrosas. El equipo levantó aquella noche en Vicente López con su ingreso y el entrenador ya no pudo sacarlo, ubicándolo como titular en los siguientes cuatro compromisos.

“Es de esos futbolistas que nos gustan mucho. Es un jugador dinámico, futbolista de duelo, uno que entiende el juego. De esos que van a los bifes, como solemos decir en la interna. Esa dinámica, a veces, al comienzo está un poco imprecisa, pero demuestra inteligencia para adaptarse a diferentes funciones. En el fútbol actual, si bien no hay nada raro ni inventado, hay que tener la capacidad de poder interpretar, en un mismo partido, dónde pueden estar esos espacios y dónde se pueden aprovechar”, lo empezó a elogiar el DT en su conferencia de prensa.

Y concluyó: “Kevin interpreta bien eso. Cuando volvió a jugar por la izquierda se asoció muy bien tanto con Lautaro [Blanco] como cuando entró Marcelo [Saracchi]. Esas variantes que nos dan los jugadores por sus características nos dan buenas expectativas. Al equipo le queda mucho más por crecer todavía”.

No es exagerado decir que, en el ciclo Martínez, empieza a ser el primer titular. El que, en estos cinco partidos, se ganó el cartel de intocable. Se vienen pruebas, incluso, más certeras para el diagnóstico: luego de la visita a un Lanús en levantada, el domingo, una semana después Boca debe ir al Monumental para jugar el superclásico con River. Zenón, parece, ya empieza a ser una fija para ese encuentro especial. Cada vez mejor, encima, le agregó gol y asistencia a su destacado amanecer con la camiseta N°22.

Boca ganó su primer partido de local en el año Walter Manuel Cortina

