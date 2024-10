Kylian Mbappé no fue citado a la selección de Francia por Didier Deschamps, que justificó su decisión

Escuchar

Francia afrontará la tercera y la cuarta fechas de la Liga de Naciones de UEFA sin dos grandes figuras. Antoine Griezmann es uno de los ausentes debido a que tomó la decisión de retirarse del seleccionado hoy subcampeón del mundo, y la segunda baja será la de Kylian Mbappé, que jugó el sábado por Real Madrid (2-0 a Villarreal, como local). Didier Deschamps, entrenador del Gallo, explicó por qué no lo incluyó en la nómina a la máxima estrella de su país.

“Fui yo el que tomó la decisión, con los elementos que tenía. Es verdad: jugó el partido del fin de semana, sin estar al 100%. ¿Está bien para el jugador y para la selección francesa? No lo creo”, señaló el director técnico en una rueda de prensa. El delantero sufrió un problema muscular hace dos semanas y no figura entre los 23 citados para los compromisos contra Israel, de este jueves, y Bélgica, del próximo lunes, pero jugó, sin embargo, más de media hora por Real Madrid frente a Lille, por la Champions League, en la víspera de la publicación de la lista, y protagonizó 70 minutos contra Villarreal el sábado, por la liga española.

Didier Deschamps argumentó su elección de no convocar a Mbappé para la doble ventana FIFA, que no cayó bien en Francia, y justificó a Real Madrid. FRANCK FIFE - AFP

La determinación no cayó bien en la prensa y la opinión pública de Francia, pero Deschamps se hizo cargo. “Kylian cristaliza muchas cosas cuando no está. Pero tengo la certeza de que está comprometido con la selección francesa”, expresó el DT un día antes del encuentro con Israel en Budapest, Hungría. El cuerpo técnico de les Bleus insiste en que no hay “ningún problema” con Mbappé. Mientras, el seleccionador no confirmó quién lo suplantará como capitán, pero varios medios informaron que puede hacerlo Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni o Jules Koundé.

Como lo hizo en un video publicado el lunes, Deschamps ofreció su explicación de esta situación: “El empleador del jugador es el club. Los clubes siempre tienen este poder. No son las federaciones las que pagan a los jugadores. El interés entre los clubes y las selecciones puede ser común, salvo cuando hay partidos. El hecho de que los clubes estén atentos, no voy a decir reticentes, no es algo específico con Kylian”. Y el seleccionador añadió: “Lo importante es mantener un intercambio con el jugador. No estoy aquí para poner al jugador en una situación complicada entre el club y la selección. Ya ha pasado que no he llamado a jugadores que tienen un partido justo después de la pausa internacional. Los clubes tienen una atención mayor en los jugadores de las selecciones. Es su poder; no es menos fuerte hoy en día”.

Aurélien Tchouaméni es uno de los candidatos a reemplazar a Mbappé, compañero de él también en Real Madrid, como capitán de la selección de Francia. Ig / @aurelientchm

Claro que Francia pierde mucho sin la presencia de Mbappé. El delantero acumula 48 goles en 86 partidos con la camiseta nacional. Y el seleccionado tampoco contará con Griezmann por su renuncia del último mes, luego de 137 presencias y 44 tantos. En su selección, el atacante de Atlético de Madrid se consagró campeón mundial en Rusia 2018 y de la Liga de Naciones en 2021.

Francia tiene 3 puntos y se ubica segunda en la zona A2, que lidera Italia, con 6. También Bélgica tiene 3, pero está en el tercer puesto después del 0-2 del 9 de septiembre a manos de los franceses. Israel cierra el grupo, sin puntos.

LA NACION