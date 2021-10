Kylian Mbappé rompió el silencio y reconoció que en julio se quiso ir de PSG

Y un día, Kylian Mbappé reconoció algo que era un secreto a voces: que su intención era irse del Paris Saint Germain en el último mercado de pases europeo.

” Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar . Quería que el club me buscara un traspaso y que pudiera tener dinero para buscar un recambio de calidad”, explicó el atacante francés en una larga entrevista realizada por el exfutbolista Jerome Rothen para RMC Sport, que saldrá publicada íntegramente este martes. Con un detalle temporal: la charla se dio después de la victoria en Champions ante el Manchester City (2-0) y antes de la primera derrota del nuevo PSG en la Ligue1, este domingo ante el Rennes (0-2).

“Se los anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y termináramos felices y dándonos la mano por hacer un buen trato. Pero también respeté su postura y les dije ‘Si no querés que me vaya, me quedo’. Siempre fui feliz en este club. Los cuatro años que pasé aquí. Y lo sigo siendo”, destacó.

Luego, el delantero de 22 años negó algunos trascendidos. “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extensión de mi contrato y que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es cierto en absoluto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablás con el presidente’. Y eso hice”, detalló el futbolista, que asegura desconocer el motivo por el cual el director deportivo dejó de ser su interlocutor.

En otro anticipo de la extensa entrevista, Mbappé reconoció: “Personalmente, no me gustó mucho la frase ‘Vendrá en la última semana de agosto’, porque yo les dejé en claro a finales de julio que quería irme”. Y agregó: “No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano”, finaliza.

El jugador, cuyo contrato concluye al final de la presente temporada, estuvo a punto de emigrar en agosto al Real Madrid, que llegó a ofertar 180.000.000 de euros (un monto muy similar al que PSG le pagó a Mónaco en 2017 por su ficha). Sin embargo, los dueños qataríes de la entidad francesa ni siquiera respondieron esa última propuesta.

Benzema se ilusiona con jugar con Mbappé en Real Madrid

Benzema lo espera en Real Madrid

Mientras tanto, el delantero del Real Madrid Karim Benzema aseguró que es “cuestión de tiempo” que su compatriota Mbappé juegue en el conjunto blanco.

“Lo dijo él mismo, quiere algo más. Un día jugará en el Real Madrid. No sé cuándo, pero vendrá. Es cuestión de tiempo”, afirmó en una entrevista al periódico deportivo francés L’Equipe.

Según diversos medios, el Paris Saint-Germain rechazó tres ofertas por Mbappé durante el mercado de verano. Sin embargo, dado que su contrato expira a final de temporada y no hay señales de renovación, el jugador de 22 años podrá hablar con clubes sobre un posible fichaje sin costo a partir de enero.