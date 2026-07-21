La actitud de Argentina en la premiación generó ruido en el mundo, pero no tuvo violaciones al protocolo de la FIFA

A veces contar una gran historia puede hacerse desde el reduccionismo de una sola fotografía. Por ejemplo: la mirada de Lionel Messi al trofeo de la Copa del Mundo en 2014 en una de las plateas del Maracaná, resumió como nadie más hubiera podido contar con palabras aquella frustración.

Si se tuviera que condensar en un solo fotograma la maravillosa final del Mundial de Qatar 2022 se podrían elegir miles de imágenes. Pero hubiera sido fantástico tenerlo a Kylian Mbappé dolorido tras su brillante actuación, mientras observaba como Messi, vestido con la capa negra, levantaba el trofeo de las manos de Gianni Infantino. Esa imagen no podrá verse, porque no ocurrió, aunque podría ser generada con IA hoy en día.

Entonces, nadie cuestionó la actitud de los franceses de retirarse del campo en medio de la oscuridad (sólo estaba iluminado el centro, donde se realizaba la premiación). Sí, queda retratado ahora, a plena luz del día en Nueva Jersey, a los futbolistas argentinos de cara a sus hinchas, con la tristeza en sus rostros: nadie perdona que hayan dado la espalda a la premiación a España (incluso, se destaca casi irónicamente a Flaco López, el único que aparece mirando hacia los campeones).

El pasillo que le realizó España a Argentina al momento de ir a recibir la medalla al segundo puesto TIMOTHY A. CLARY - AFP

El diario italiano La Gazzetta dello Sport publicó: “En España no se lo han tomado nada bien (N. de la R.: la ausencia de la Argentina en el momento de la entrega de la Copa). En absoluto. Tras conceder el pasillo de honor a los derrotados, la Roja, campeona del mundo, no ha recibido el mismo trato. Más bien al contrario. Las imágenes de los futbolistas argentinos dando la espalda a la entrega de premios de España, refugiándose bajo la grada de sus propios aficionados, han dado la vuelta a Internet y han sido duramente condenadas por los medios españoles”.

El protocolo de premiación de la Copa del Mundo está incluido en el reglamento 45 del torneo. Se explica allí el orden de entrega de premios, pero no los detalles acerca del comportamiento de los futbolistas.

El Mundial 2014 fue el último que se realizó la entrega de medallas en una platea. Desde entonces, para generar ventajas para la claridad de las imágenes de la televisación la entrega se hace en el campo.

Lo primero que se hace es entregar las medallas a los referís y los premios individuales (Balón de Oro, Botín de Oro -si está en la cancha-, Guante de Oro y mejor jugador joven -si está presente-).

Pasillo de Argentina a Francia durante la ceremonia de premiación del Mundial 2022 en Qatar

Más tarde se dan las medallas a los subcampeones. Los organizadores acomodan a los ganadores en un pasillo para que reciban a los perdedores. Eso pasó con la Argentina ante Francia en 2022 y se repitió con España ante Argentina en 2026.

Luego de recibir las medallas los segundos, llega el turno de los campeones. La gente de ceremonial y protocolo de la FIFA ya no ubica a los perdedores en un pasillo para que reciban al campeón. No ocurrió con Francia en Qatar 2022 ni con la Argentina en 2026.

La premiación de Francia en Rusia 2018 con el campo vacío. Los croatas ya se habían retirado a los vestuarios

Si se repasan las imágenes de Rusia 2018, tampoco podrá verse a los croatas cerca de la premiación francesa en aquella lluviosa noche en Moscú. Sí eligieron hacerle pasillo a los futbolistas franceses, aunque no estuviera exigido por el protocolo, antes de la entrega de medallas.

Puede aclararse también que los croatas nunca habían jugado una final y estaban más que satisfechos con cualquier resultado. El gesto fue muy noble.

Un buen gesto croata: aunque no está exigido, le hicieron pasillo al campeón antes de recibir las medallas; algo que no hicieron Francia con la Argentina en 2022 ni Argentina con España en 2026

Hay una pequeña diferencia con los premios individuales. En Doha, hace tres años y medio, Mbappé había ganado el Botín de Oro, por lo que tuvo que compartir escenario con los argentinos en ese instante de la premiación.

Por ejemplo: este último domingo, Rodri fue el ganador del Balón de Oro, en una lucha que tuvo a Messi entre los candidatos. Si el argentino hubiera ganado ese premio, tenía la obligación de permanecer frente a la plataforma de premiación y subir a recibir el trofeo cuando se lo convocara junto con los jugadores españoles.

La premiación argentina en Qatar 2022, sin la presencia de los franceses Francisco Seco - AP

Sin embargo, no hubo premios individuales para la Argentina en este torneo. Al menos no aquellos que se entregaran en campo. Porque Messi ganó el Botín de plata, por ejemplo, pero es un premio que le harán llegar en otro momento. No se entrega frente a las cámaras.

Los jugadores franceses no estuvieron en el momento en el que Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. La organización prefiere armar una ceremonia exclusiva para el ganador y tener en el tiro de cámara una imagen limpia.

No hay en la regla escrita una norma que indique qué deben hacer los futbolistas tras recibir las medallas. Lo único que señala es que deben permanecer con la medalla de plata colgada.

Muchos de los integrantes del plantel de Francia se quitaron la medalla de plata tras recibirla en 2022, pero la FIFA no abrió un expediente para sancionarlos. Lo consideró una reacción natural tras el dolor de la derrota. La mayoría de los jugadores argentinos en 2026 no se quitaron la medalla de plata. Las fotos y videos así lo prueban.

Axel Disasi se quita la medalla de plata apenas le fue entregada en el podio de Qatar 2022; la acción pudo recibir una sanción de la FIFA, pero entendieron el dolor de los jugadores y no se abrió un expediente al respecto Aníbal Greco - La Nación

Pero a diferencia de Francia, los argentinos no se fueron del campo. Mantuvieron las medallas de plata puestas y permanecieron en un costado, junto a la gente que no se retiraba de las tribunas.

El periodista español Alexis Tamayo Blázquez, más conocido como Mister Chip, un reconocido especialista en estadísticas futboleras, comentó tras la premiación: “Estoy emocionado e impresionado con el comportamiento de la afición argentina. No se ha movido nadie del estadio hasta que le han entregado la copa a España. Han defendido y apoyado a sus jugadores hasta la extenuación en un partido dificilísimo. Han venido muchísimos seguidores y compañeros argentinos a felicitarme al puesto de comentarista y eso no lo voy a olvidar jamás. Esta es la victoria más grande en la historia de la selección española porque la ha conseguido contra un adversario gigantesco que se dejó la vida hasta el último segundo”.

La gente tampoco tenía la obligación de quedarse. Los jugadores y los hinchas eligieron permanecer juntos. Pero seguramente no tenía que ver con una cuestión de respeto o irrespeto a España, sino con la necesidad de mostrar afecto y unidad ante la durísima derrota.

Tener a todos los protagonistas de una gran historia en una misma imagen es el sueño de los productores en cualquier medio de comunicación. Pero a veces eso no es posible.