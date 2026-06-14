La agenda de la TV del lunes: España-Cabo Verde y Uruguay-Arabia Saudita, por el Mundial 2026
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 15 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 13 España vs. Cabo Verde. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
- 16 Bélgica vs. Egipto. Paramount +, Tyc Sports, DSports+ (1613) y Flow (109)
- 19 Arabia Saudita vs. Uruguay. Disney+, Paramount +, Tyc Sports, DSports (1610) y Flow (109)
- 22 Irán vs. Nueva Zelanda. Paramount +, Tyc Sports, DSports (1610) y Flow (109)
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. Los estrenos de Alemania y Países Bajos, Colapinto en el GP de Barcelona y la definición de Le Mans
TV y streaming. El debut de Brasil en el Mundial, Colapinto en la qualy, el primer match point en la NBA y Pechito López en Le Mans
La TV del viernes. Estados Unidos-Paraguay en el segundo día del Mundial y Colapinto en los ensayos de la F1 en Barcelona
Más leídas de Fútbol
- 1
La vieja guardia de la selección que sostiene al grupo en la cuenta regresiva hacia el Mundial
- 2
Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans
- 3
El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez en Argentina vs. Argelia
- 4
Haití debuta en el Mundial: el fútbol es la bocanada de aire para un pobre pueblo que sufre una crisis como en 1974