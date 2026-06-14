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La agenda de la TV del lunes: España-Cabo Verde y Uruguay-Arabia Saudita, por el Mundial 2026

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Uruguay debuta en la copa del mundo ante Arabia Saudita
Uruguay debuta en la copa del mundo ante Arabia SauditaMatilde Campodonico - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 15 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 13 España vs. Cabo Verde. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
  • 16 Bélgica vs. Egipto. Paramount +, Tyc Sports, DSports+ (1613) y Flow (109)
  • 19 Arabia Saudita vs. Uruguay. Disney+, Paramount +, Tyc Sports, DSports (1610) y Flow (109)
  • 22 Irán vs. Nueva Zelanda. Paramount +, Tyc Sports, DSports (1610) y Flow (109)
España se mide ante Cabo Verde
España se mide ante Cabo VerdeANDER GILLENEA - AFP
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