La agenda de la TV del viernes: Colapinto en los ensayos de la Fórmula 1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 de junio de 2026.
TENIS
Roland Garros
- 9.30 La primera semifinal: Jakub Mensik vs. Alexander Zverev. ESPN 2 y Disney+
- 15 La segunda semifinal: Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli. ESPN 3 y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 8.30 Práctica 1 del Gran Premio de Mónaco. Disney+ y Fox Sports
- 12 Práctica 2 del Gran Premio de Mónaco. Disney+ y Fox Sports
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 14 Bilbao vs. Valencia, por los cuartos de final. Fox Sports 2
- 16 Barcelona vs. Murcia, por los cuartos de final. Fox Sports 2
Las finales de la NBA
- 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Juego 2. Amazon Prime
RUGBY
Super Rugby Américas
- 16:55 Peñarol Rugby vs. Pampas. Disney+
- 19 Dogos XV vs. Yacare XV. ESPN 4
- 21 Tarucas vs. Capibaras XV. ESPN 4
World Rugby Seven
- 7.45 Francia vs. Sudáfrica y Yaguaretés vs. Nueva Zelanda. Fox Sports 3 y Disney+
- 10.25 Los Pumas 7s vs Alemania. Fox Sports 3 y Disney+
- 13.10 Francia vs. Yaguaretés. Fox Sports 3 y Disney+
- 15.55 Los Pumas 7s vs. Francia. Fox Sports 3 y Disney+
FÚTBOL
Liga Femenina de Naciones
- 20 Argentina vs. Perú, por la penúltima fecha. Dsports+
GOLF
PGA Tour
- 15 The Memorial Tournament. La segunda vuelta. ESPN 4
BOXEO
ESPN Knockout
- 20.30 Edward Vázquez vs. Daniel Lugo. ESPN 2
LA NACION
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