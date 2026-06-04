LA NACION

La agenda de la TV del viernes: Colapinto en los ensayos de la Fórmula 1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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LA NACION
Franco Colapinto comienza su actividad en Mónaco
Franco Colapinto comienza su actividad en MónacoRUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 de junio de 2026.

TENIS

Roland Garros

  • 9.30 La primera semifinal: Jakub Mensik vs. Alexander Zverev. ESPN 2 y Disney+
  • 15 La segunda semifinal: Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli. ESPN 3 y Disney+
Alexander Zverev busca la final de Roland Garros ante el checo Mensik
Alexander Zverev busca la final de Roland Garros ante el checo MensikEmma Da Silva - AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 8.30 Práctica 1 del Gran Premio de Mónaco. Disney+ y Fox Sports
  • 12 Práctica 2 del Gran Premio de Mónaco. Disney+ y Fox Sports

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 14 Bilbao vs. Valencia, por los cuartos de final. Fox Sports 2
  • 16 Barcelona vs. Murcia, por los cuartos de final. Fox Sports 2

Las finales de la NBA

  • 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Juego 2. Amazon Prime
New York Knicks y San Antonio Spurs disputan el segundo juego de las finales de la NBA
New York Knicks y San Antonio Spurs disputan el segundo juego de las finales de la NBAEric Gay - AP

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 16:55 Peñarol Rugby vs. Pampas. Disney+
  • 19 Dogos XV vs. Yacare XV. ESPN 4
  • 21 Tarucas vs. Capibaras XV. ESPN 4

World Rugby Seven

  • 7.45 Francia vs. Sudáfrica y Yaguaretés vs. Nueva Zelanda. Fox Sports 3 y Disney+
  • 10.25 Los Pumas 7s vs Alemania. Fox Sports 3 y Disney+
  • 13.10 Francia vs. Yaguaretés. Fox Sports 3 y Disney+
  • 15.55 Los Pumas 7s vs. Francia. Fox Sports 3 y Disney+
Los Pumas 7s van por todo en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
Los Pumas 7s van por todo en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026UAR

FÚTBOL

Liga Femenina de Naciones

  • 20 Argentina vs. Perú, por la penúltima fecha. Dsports+

GOLF

PGA Tour

  • 15 The Memorial Tournament. La segunda vuelta. ESPN 4

BOXEO

ESPN Knockout

  • 20.30 Edward Vázquez vs. Daniel Lugo. ESPN 2
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