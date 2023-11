escuchar

La cantidad de historias que se desprenden cuando aparece el nombre de Lionel Messi resultan apasionantes. Y aquellos futbolistas que compartieron equipo con el rosarino suelen regalar anécdotas sobre el nivel de obsesión que tiene el capitán de la selección argentina en el fútbol. Mariano Andújar reveló que en la preparación para la semifinal contra Países Bajos, en el Mundial de Brasil 2014, Messi le pidió practicar penales juntos y le contó hacia dónde tenía pensado patear en el caso de que el partido tuviera que definirse por penales. Y lo que sucedió con eso fue lo que impactó al arquero de Estudiantes de La Plata.

“ Leo me dijo: ‘Te voy a patear siempre arriba a la izquierda y fuerte’. Habrá pateado... no sé, 40 penales. Yo revolcándome, alguna atajada, algún golazo...”, contó Andújar en una entrevista con AFA Estudio. Lo que más llamó la atención del arquero es que cuando el partido se resolvió en los penales, en aquella jornada en la que Sergio Romero se convirtió en héroe, Messi pateó su penal hacia la derecha del arquero , algo completamente diferente a lo que había practicado.

Y agregó: “ En el predio donde estábamos, Cidade do Galo, había unas montañas a lo lejos y yo estoy seguro de que él pensó que alguien lo estaba mirando ”. Esta anécdota se volvió viral y todos valoraron la capacidad de Messi de estar en cada uno de los detalles.

Su retiro del fútbol

Además, Mariano Andújar, que anunció que se retirará del fútbol profesional cuando termine la temporada. habló de sus sensaciones en este tramo final de su carrera a los 40 años: “ Son mis últimos partidos, pero los estoy disfrutando porque me siento bien y creo que estoy en condiciones de terminar bien. Podría seguir jugando si viniera alguna oferta para un estilo de vida distinto, quizás, pero ya mi emotividad y mis sentimientos con Estudiantes me llevan a que es un buen momento para poner el final”.

Y agregó: “ Me retiro a fin de año. No sé cuál será el último partido. Es un buen momento. Estamos en un buen momento con el club, y creo que es lo correcto. Ya lo he hablado con los dirigentes para darles el tiempo de que se muevan en función de lo que crean que tienen que hacer. Estoy bien, tranquilo con la decisión”.

Mariano Andujar, arquero de Estudiantes de La Plata, anunció su retiro del fútbol a fin de año Fotobaires

Además, le consultaron acerca de la chance de que su retiro sea con Estudiantes campeón de la Copa Argentina, y Andújar contestó en una charla con TyC Sports: “¿Retirarse campeón? Bueno, pero es una palabra muy grande. ¿ Qué mejor que retirarse sintiendo que estoy a la altura? Estoy en condiciones de seguir jugando y, justamente por eso, porque analizó y pienso, me pregunto por qué tengo que llegar al punto de no sentirme capaz de atajar. Es tiempo de mirar para otros lados, de pensarme desde otro rol. Prefiero cerrar esta aventura juntos con Estudiantes y mirar para adelante ”.

