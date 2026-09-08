La selección femenina goleó 8 a 0 a Benín en el Mundial Sub 20

La selección femenina Sub 20 goleó 8 a 0 a Benín este martes en el Mundial de Fútbol que se está disputando en Polonia. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Arena Katowice y contó con el arbitraje de la estadounidense Alyssa Pennington. Se trató de la victoria más amplia del conjunto albiceleste de esa categoría.

Annika Paz marcó cuatro goles, Mercedes Diz dos, mientras que Julia Vinhas y Julieta Aguilar marcaron los otros dos los goles del equipo juvenil. Así, estableció una victoria aireada y superó la derrota ante Polonia por 3 a 0 en el debut de la fase de grupos.

Julia Vinhas festeja el primer gol del equipo Mateusz Slodkowski - FIFA - FIFA

El equipo del DT Christian Meloni formó con: Priscila Siben, Alma Velasco, Sofía Quiroga, Julia Vinhas Robledo, Carolina Ceniza, Camila Ochoa, Agustina Maldonado, Julieta Martínez, Mercedes Diz, Violeta Álvarez y Annika Paz.

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A los 15 minutos del partido, Vinhas Robledo abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. Luego, a los 32 minutos, el país africano tuvo un mala salida y el conjunto albiceleste lo aprovechó: Diz hizo un golazo desde afuera del área que la arquera Larissa Saizonou no pudo evitar.

Ya en tiempo de descuento del primer tiempo, Annika Paz cabeceó y dio lugar al tercer gol. A los 47 minutos, Diz, delantera de River Plate, anotó el cuarto.

Vinhas celebra su gol Mateusz Slodkowski - FIFA - FIFA

Después, a los 60 minutos, Paz erró un penal, pero el rebote marcó el quinto gol del partido. La jugadora del Inter de Milán marcó el triplete tras un remate de Delgado. Momentos después, Paz anotó el séptimo, que fue elegida figura del encuentro. El octavo gol llegó de la mano de Julieta Aguilar para dar fin al partido.

Con este resultado, la Argentina lidera el Grupo A con tres puntos. El próximo duelo será ante México el viernes 11 de septiembre a las 13 (hora argentina). Un empate aseguraría al equipo hacia los octavos de final.