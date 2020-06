Pierre Kunde es camerunés y convirtió un gol el último fin de semana Crédito: Twitter Mainz 05

Los homenajes y pedidos de justicia tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd sacudieron a toda la sociedad. El movimiento Black Lives Matte fue manifestado con mucha presencia en mundo del deporte y la Bundesliga fue uno de los protagonistas durante el último fin de semana.

El inmenso pedido hecho en varios lugares del mundo y en el fútbol alemán es para que se le ponga punto final al racismo en todo el planeta, porque tratarse de un flagelo que todavía existe y Mainz 05, uno de los 18 equipos que forman parte de esta Liga lo sufrió en carne propia.

El club, que todavía lucha por no descender de la Bundesliga, celebró, a través de un comunicado, el alivio por la pérdida de uno de sus socios que decidió devolver su carnet ¿El motivo? El racismo. "No he podido identificarme con este club durante meses! Ahora tengo la impresión de que estoy en la Copa de África en lugar de estar en la Bundesliga alemana. Sé lo que viene ahora, pero no, estoy despierto y sin predisposición racista, cosa que lo prohibiría, pero si nueve (!!!) jugadores de piel oscura han aparecido en la alineación titular durante semanas y los talentos alemanes apenas tienen una oportunidad, entonces este ya no es el club del que me enamoradé a lo largo de los años". De esta forma, se expresó el individuo para solicitar su baja y luego fue notificado por el club.

Desde la dirigencia de Mainz 05 hicieron saber que la pérdida de un miembro de la institución siempre les preocupa, pero a veces no, como en este caso. En la notificación explican que debido a la situación y a la razón inaceptable que propuso el ex socio dieron por terminado el vínculo: "Y sí, tiene razón: no puede identificarse con nuestra asociación. Porque para nosotros los colores de piel u otras características de las personas relacionadas con el grupo simplemente no importan. Lo único que nos importa es que alguien es humano y comparte nuestros valores", dice una parte del comunicado que sacó el club.

Los jugadores de Mainz 05, al igual que otros equipos de la Liga de Alemania, se sumaron el último fin de semana a los pedidos de justicia y a los homenajes a las minorías raciales en el campo de juego con todos los jugadores arrodillándose en un pedido de paz.

Los compañeros abrazan a Moussa Niakhaté, en uno de los goles convertidos en la victoria del último fin de semana Crédito: Twitter Mainz 05

Incluso, el pasado fin de semana, el equipo ganó 2 a 0 como visitante a Frankfurt y los goles fueron convertidos por dos jugadores de raza negra: Moussa Niakhaté, francés, hijo de senegaleses y Pierre Kunde, de Camerún. Actualmente el equipo se ubica en el puesto 15 de la Bundesliga, con 31 puntos, a tres de la promoción y a seis de la zona de descenso.Por su parte, el próximo partido, Mainz 05 jugará como local frente a Augsburgo, un rival del que está a una sola unidad por lo que deberá buscar el triunfo para escaparle a los puestos del fondo.