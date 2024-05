La charla entre Darío Benedetto y Diego Martínez para limar asperezas tras la fiesta de cumpleaños y la polémica

Escuchar

Media hora. Eso duró, minutos más, minutos menos, la charla que Darío Benedetto tuvo con Diego Martínez en el campo de juego principal del predio de Ezeiza, luego de la práctica que realizó el plantel profesional de Boca este jueves, como parte de su puesta a punto para el partido de este sábado frente a Talleres.

La iniciativa del encuentro fue del Pipa, consciente de que su falta como profesional el viernes pasado por la mañana, cuando no pudo entrenarse tras celebrar su cumpleaños la noche anterior astilló el vínculo con el entrenador, quien determinó no llevarlo a Santiago del Estero, donde el Xeneize ganó 4 a 2 el domingo.

Si bien fueron varios los futbolistas que participaron de esa celebración realizada en un boliche de la zona de Puerto Madero, Benedetto no se mostró en condiciones adecuadas para afrontar la práctica prevista por Martínez para el viernes. Lo mismo pasó con Norberto Briasco y la consecuencia fue que ambos fueron enviados de regreso a sus casas.

Benedetto, durante una práctica reciente en Boca, junto a Fabra

En el trabajo táctico de este jueves, el goleador formó parte del equipo suplente, en un contexto donde la cadena de lesiones atenta contra el escenario ideal de trabajo del DT, a la hora de conformar el equipo titular.

Por eso, Benedetto sintió la necesidad de charlar y aclarar los tantos con Martínez, quien accedió de muy buen modo a ese intercambio. Si bien no trascendieron detalles de ese ida y vuelta, el tiempo que estuvieron dialogando permite suponer un ambiente cordial y respetuoso de ambas partes. El objetivo de ambos es el mismo: dar lo mejor para Boca.

Los primeros indicios de las consecuencias de esta charla se darán cuando Martínez haga pública la lista de convocados para el partido ante Talleres, previsto para este sábado a las 20 en la Bombonera. Si el Pipa figura allí quedará confirmado que aclararon la situación y el DT levantó la sanción disciplinaria. Si, en cambio, el delantero queda marginado, expondrá que el desliz profesional del jugador caló hondo en el cuerpo técnico y será difícil revertirlo.

Más claro: si Benedetto no aparece en el listado de convocados para enfrentar a Talleres (aun si después no jugase un minuto) es muy probable que no vuelva a jugar con la camiseta de Boca y emigre en el cortísimo plazo.

Cabe recordar que el contrato del futbolista con la institución de la Ribera concluye a fin de año y es un secreto a voces que no será renovado. Ahora bien, si además no es considerado para jugar, lo más probable que es que el Consejo de Fútbol busque la manera de negociarlo en el mercado de pases de invierno, y con ese hipotético ingreso económico irá en busca de otro delantero (¿habrá espacio para que Mario Balotelli cumpla su sueño?). Los posibles destinos del Pipa están México o en la MLS de Estados Unidos, ya que el goleador dijo en más de una ocasión que en la Argentina solo jugaría en Boca.

Después de dejar atrás una lesión física, Benedetto volvió a trabajar a la par de sus compañeros la semana pasada, e incluso integró el banco de suplentes durante el 1 a 1 ante Fortaleza en la Bombonera, por la fecha 5 de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el jueves hizo un festejo masivo para celebrar a partir de la medianoche su cumpleaños número 34 (nació un 17 de mayo) y a la mañana siguiente no pudo entrenarse. Luego no apareció su nombre en la lista y con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles, potenciados por la cantidad de videos de la celebración que inundaron las redes sociales. Esto último fue lo que más molestó en el club, que no suele entrometerse en la vida social de los futbolistas fuera del ámbito profesional, a menos que eso atente justamente contra sus obligaciones laborales.

¿Volverá a jugar Benedetto en Boca? Manuel Cortina

Tras la ausencia de Benedetto en la práctica del viernes pasado, su llamativa ausencia en la lista de citados para el viaje a Santiago del Estero expuso que algo extraño y extrafutbolístico sucedía con él, algo que inicialmente el club intentó disimular.

Recién en la conferencia de prensa posterior al 4 a 2 sobre Central Córdoba, Martínez se refirió a la polémica en relación al Pipa con una frase contundente: “Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción era los que viajaron, que mejor nos iban a representar y que mejor estaban para jugar el partido”.

Desde que volvió a Boca a comienzos de 2022, Benedetto tuvo momentos altos y acordes al gran nivel que tuvo en su primera etapa (2016-2019), y otros muy alejados a esa figura de gran goleador, al punto que su promedio cayó de 0.59 goles por partido (45 tantos en 76 juegos) a 0.26 (26 conquistas en 96 presencias).

Problemas personales, una crisis de pareja y pocas oportunidades fueron astillando la confianza del goleador. Que, incluso, tuvo su peor noche el día que el Xeneize quedó eliminado por penales ante Corinthians, en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, luego de empatar 0 a 0 en la Bombonera. En ese partido el Pipa malogró un penal y varias chances claras más, y su remate en la definición terminó en la segunda bandeja de la Bombonera.

Benedetto seguiría su carrera en México o en la MLS, de Estados Unidos Aníbal Greco / Enviado Especial

Más datos que evidencian su declive: desde que comenzó 2023 disputó 55 partidos, en los que marcó solo 9 goles. Desde la llegada de Edinson Cavani y el gran nivel de Miguel Merentiel ya se le hizo cuesta arriba ganarse un lugar, proque además sigue con la pólvora mojada: en 2024, ya con Martínez como DT, disputó hasta el momento 13 encuentros y solo anotó un tanto (a Tigre, el 5 de febrero, por la fecha 3 de la Liga Profesional.

Solo Benedetto y Martínez saben si el Pipa puede volver a ser el que fue, o si su ciclo en Boca está concluido, con un epílogo demasiado alejado del brillo que el hombre con el mejor promedio de gol después del retiro de Martín Palermo supo tener con la camiseta azul y oro.

El probable equipo

Con buena parte de lso titulares de baja por diversas lesiones, Diego Martínez hace malabares para armar ese rompecabezas que resulta ser la formación titular para recibir este sábado a Talleres. A los desgarros de Luis Advíncula (aductor derecho) y Luca Langoni (recto interno del muslo izquierdo) se le suman otros dos nombres que están entre algodones: Kevin Zenón y Equi Fernández. Ambos serían preservados para el choque decisivo del miércoles frente a Nacional Potosí, para definir la suerte del equipo en la Copa Sudamericana.

De no mediar sorpresas, Boca saldría a jugar contra el conjunto cordobés con: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.