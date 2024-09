Rodrigo De Paul, sobre el abucheo al himno argentino: “Los entiendo desde el dolor, estaban ilusionados con ganar la Copa América”

Escuchar

La selección argentina perdió por segunda vez en lo que va de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Fue 2 a 1 ante Colombia en un partido que incluso antes de comenzar se preveía de alta complejidad a raíz del calor de la ciudad de Barranquilla y la actualidad del equipo cafetero que se mantiene invicto en el torneo. Pero además, la hinchada colombiana hizo sentir su localía desde el minuto cero silbando el himno nacional y abucheando a Emiliano Martínez. Rodrigo De Paul criticó esto y lanzó una chicana con el resultado de la final de la Copa América.

Los últimos partidos entre la Argentina y Colombia vienen mostrando una gran rivalidad. Desde el partido definido por penales en la Copa América de 2021 con las atajadas del “Dibu” hasta la final del mismo certamen de este años definido en el alargue, cada encuentro parece animar aun más esa rivalidad, con actos que incluso exceden lo futbolístico, como abuchear el himno.

Al respecto se manifestó Rodrigo De Paul. “ Creo que no estuvo bien que nos hayan silbado el himno ”, consideró el mediocampista argentino en diálogo con la prensa y chicaneó: “ Entiendo desde el dolor, porque ellos tenían mucha ilusión de ganar la Copa América, y fue para nosotros ”. “Es parte del juego; mientras todo quede ahí, está bien”, aseguró.

En ese sentido, el jugador de Atlético de Madrid cuestionó la decisión de disputar el partido en horas de la tarde e Barranquilla a sabiendas de que las temperaturas iban a ser mayores a 30°C. “Son factores que siempre tienen su peso, su condimento. Creo que, para hacer mejor el espectáculo, debería ser en otro horario”, indicó.

“Ya estamos un poco acostumbrados a estas cosas: nos trajeron a Barranquilla con este horario; en su momento, tuvimos que ir a jugar a Chile con altura. Creo que cada uno trata de sacar su ventaja, es normal, están jugando contra la mejor selección del mundo”, resaltó.

Asimismo, habló sobre la derrota: “A veces nos toca ganar, como la otra vez con Colombia, y a veces perder. Es parte del juego. En todo este recorrido, por suerte, nos tocó perder muy poquito; creo que solo tres veces en los últimos cinco años, y nosotros lo entendemos de esa manera. Hoy todos quieren ganarle a la selección”.

Al igual que De Paul, fue el propio entrenador Lionel Scaloni quien también mostró reparos sobre el horario en el que se estipuló el partido. “Yo hablé del horario del partido, no del calor: no es para un espectáculo. El calor es para los dos, pero no me parece sano el horario para que los futbolistas desarrollen su potencial. Se podría jugar a las 17, a las 19 [comenzó a las 15 locales]. Lo dije antes: los que deciden, que no sé quiénes son... Era un partido para ver a dos selecciones que están arriba y que para destacarse necesitan de su juego. No es excusa; ganó Colombia y hay que felicitarlo”, manifestó Scaloni en rueda de prensa.

Por otro lado, hizo referencia a las polémicas: el penal cobrado a Colombia y el no cobrado para la Argentina: “A partir del penal se jugó muy poco. Hicimos un buen partido de acuerdo con las circunstancias. Se perdió, hay que levantar cabeza y seguir. Sentíamos que podíamos no sólo empatarlo, sino también ganarlo”.

“Julián [Álvarez] tiene un pisotón enorme. No veo falta de él, pero pitaron falta y se terminó la jugada. A veces toca del lado nuestro; hay que agachar la cabeza y seguir para adelante”, comentó, antes de reconocer el por qué de su prudencia, su contención: “Están atentos para sancionar si uno dice una palabra de más”, advirtió.

LA NACION