Argentina perdió contra Colombia y Lionel Scaloni tuvo críticas al horario y a la imagen del VAR

Disconforme, aunque desde antes del partido. La derrota por 2 a 1 frente a Colombia no agigantó el descontento del seleccionador Lionel Scaloni, que sí profundizó la discrepancia por el horario del partido más que por la agobiante temperatura de Barranquilla. En la charla con los medios evitó centrarse en la actuación del árbitro Piero Maza, aunque hizo un llamado de atención por la primera imagen que proyectó el VAR para que el chileno sancionara penal por falta de Nicolás Otamendi contra Daniel Muñoz. El capitán James Rodríguez ejecutó con clase y sentenció el resultado.

Para el entrenador de la selección argentina, la caída en el estadio Metropolitano resultó la séptima del exitoso ciclo. El rival tiene motivos para desatar su felicidad, porque es el primero que celebró por duplicado frente a la Argentina desde que el pujatense tomó la conducción. El tropiezo duele, entre otras cuestiones porque es el segundo en las últimas cuatro presentaciones en la aventura de las eliminatorias para el Mundial de 2026, que será el primero que tendrá tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo hablé del horario del partido, no del calor: no es para un espectáculo. El calor es para los dos, pero no me parece sano el horario para que los futbolistas desarrollen su potencial. Se podría jugar a las 17, a las 19 [comenzó a las 15 locales]. Lo dije antes: los que deciden, que no sé quiénes son... Era un partido para ver a dos selecciones que están arriba y que para destacarse necesitan de su juego. No es excusa; ganó Colombia y hay que felicitarlo”, manifestó Scaloni, que en la jornada anterior al encuentro había resaltado que no estaba de acuerdo con la hora de comienzo.

La derrota en Barranquilla fue la séptima del ciclo de Lionel Scaloni en la selección; el caribeño es el único seleccionado que superó dos veces al argentino en los seis años de gestión del entrenador de Pujato. RAUL ARBOLEDA - AFP

Cada tema que el seleccionador apuntó en la conferencia de prensa tuvo un corto desarrollo. “A partir del penal se jugó muy poco. Hicimos un buen partido de acuerdo con las circunstancias. Se perdió, hay que levantar cabeza y seguir. Sentíamos que podíamos no sólo empatarlo, sino también ganarlo”, analizó Scaloni, que celebró con efusividad el gol que anotó Nicolás González en el inicio del segundo tiempo, y que tras la sanción del penal protestó con énfasis, por pasajes muy cerca de la línea del campo de juego, las decisiones del árbitro Maza.

En la rueda de prensa hizo amagos de que se involucraría en atacar u puntualizar los cobros del chileno, pero rápidamente desactivaba los comentarios que podían resultar altisonantes. “Julián [Álvarez] tiene un pisotón enorme. No veo falta de él, pero pitaron falta y se terminó la jugada. A veces toca del lado nuestro; hay que agachar la cabeza y seguir para adelante”, comentó, antes de reconocer el por qué de su prudencia, su contención: “Están atentos para sancionar si uno dice una palabra de más”, advirtió el DT que lleva seis años y 79 partidos (igualó a Carlos Bilardo y superó a Cesar Menotti) en el seleccionado mayor, con la conquista de una Copa del Mundo y dos Copa América.

“El equipo compite más allá del resultado. Perdíamos, empatamos y vino la jugada del penal. Más allá de una jugada al final, estuvimos cerca de hacer más goles. Las sensaciones son positivas, porque es un gran rival, un gran equipo, y juega bien. Estoy enojado porque no me gusta perder, pero es lo que hay, porque después dicen que no sabemos perder. A Muñoz le dije que el único que no protestó [el penal] fue él. A veces toca para un lado; otras veces, para nosotros. Es triste que después del penal el partido no se jugara; eso es lo que me molestó, más que perder”, expuso Scaloni, que para la ventana de septiembre no tuvo a disposición al capitán Lionel Messi, con el que seguramente contará para la próxima doble ventana, la de octubre, que tendrá a Venezuela y a Bolivia como rivales.

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni advirtió que realizar fuertes críticas puede terminar en una sanción. Fernando Vergara - AP

El cobro del penal desencajó a los integrantes del cuerpo técnico. Scaloni, y también Pablo Aimar, se enseñaron molestos con la decisión del chileno Maza, que sancionó tras un llamado del VAR, en el que actuaron sus compatriotas Juan Lara y Benjamín Saravia. “El penal condicionó el partido. En el nivel psicológico ellos tuvieron un empujón y a nosotros nos puso un poco nerviosos. Me gustaría que se mejorara la primera imagen que se le muestra al árbitro en el VAR. Siempre lo dije, porque la primera imagen que va a ver el árbitro es aquella en la que parece que lo tocan, y creo que esa imagen detenida al árbitro lo condiciona, después de que no cobra falta durante el juego. Por eso puede ser una cosa por mejorar: que muestren directamente toda la jugada”, puntualizó Scaloni, que desea enfocarse en los cuatro partidos con los que la Argentina cerrará el calendario de 2024 de las eliminatorias.

