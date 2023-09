escuchar

En la previa del debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dejó en claro que el plantel no debe “dormirse en los laureles” luego de haberse consagrado campeón en Qatar 2022. El entrenador albiceleste afirmó que la lista de convocados fue confeccionada sobre la base a los futbolistas que el cuerpo técnico cree que son los mejores del país en este momento. “Si vienen los campeones del mundo, bien, y si vienen los demás que buscan sacarles el puesto, también”, aseveró.

El debut ante el conjunto ecuatoriano. pactado para este jueves 7 de septiembre a las 21 en el estadio Más Monumental, tiene como objetivo ineludible el hecho de reafirmar su condición como el mejor seleccionado del planeta. Su condición de vigente campeón del mundo así lo dicta. Aunque no haya trofeo de por medio y sea indiferente el hecho de culminar en lo más alto de la tabla o en el sexto lugar al término de las 18 jornadas, ya que a partir de la próxima Copa del Mundo Conmebol tendrá garantizados seis países participantes.

Para los dos primeros partidos, ante Ecuador y Bolivia el próximo martes, la albiceleste contará con 22 de los 26 campeones del mundo el 18 de diciembre pasado. Únicamente faltan los lesionados Gerónimo Rulli, Marcos Acuña y Paulo Dybala, y Alejandro ‘Papu’ Alejandro Gómez, al margen por decisión técnica. Con 36 años, Lionel Messi encarará su última clasificación para una Copa del Mundo, sin la certeza de completarla, ya que su presencia en 2026 es toda una incógnita, según sus propias palabras. De momento, al igual que Ángel Di María, el capitán proyecta su estadía en la selección hasta la próxima Copa América en Estados Unidos, a disputarse durante 2024.

Lionel Scaloni se divierte en uno de los entrenamientos de la selección argentina en el predio de la AFA Aníbal Greco - LA NACIÓN

12.30 Con respecto a Luis Rubiales y el conflicto que rodea a España

“Es una lástima que se esté hablando de esto. Quiero felicitar al equipo que obtuvo un título importante con una idea de juego muy marcada. Consiguieron algo histórico, pero es una lástima que se esté hablando de todo esto que pasó”.

12.28. El análisis de Ecuador, el primer rival de la Argentina

“Son un muy buen equipo. Tienen un DT con una idea de juego bastante marcada y con jugadores en buen nivel. Rescato que los jugadores se conocen. Será muy difícil. Es una selección que nos puede poner en dificultad. Preparamos el partido de la mejor manera y creemos que puede salir bien, pero conocemos sus virtudes”.

12.27. La hipotética presencia de Messi en el próximo Mundial

“No sé si voy a estar yo, imaginate. No hablamos de eso. El fútbol es muy cambiante. Y por respeto, ¿estamos clasificados nosotros? Hay que ser prudentes. Todos queremos que juegue, nos haría felices a todos. Pero hay muchas cosas en el medio”.

12.26. La lesión de Lisandro Martínez

“Lisandro sufrió un problema en el pie, se operó hace un tiempo y en el último partido sintió una molestia. Le han hecho estudios y está bien, estará en nosotros arriesgarlo, es una zona incómoda. Tenemos compañeros que pueden hacerlo igual de bien y no es necesario que arriesguemos. En principio para el partido de mañana es apresurado y veremos para el segundo”.

Lisandro Martínez no estará disponible para el partido ante Ecuador, pero podría jugar frente a Bolivia Aníbal Greco - La Nación

12.25. Sobre el armado de la convocatoria

“Cuando hacemos la lista pensamos en los mejores. A veces debemos modificar cosas por lesiones, pero pensamos en los mejores. Si vienen los campeones, bien, y si vienen los demás que buscan sacarles el puesto, también”.

12.24. El viaje a la altura de La Paz

“En principio lo mismo que la última vez. Viajamos el domingo, que son dos días antes del partido. No hay una receta para ir a Bolivia, en principio pensamos en el partido de mañana, que es lo importante, y después el que está al 100% irá como siempre, ninguno se bajará si no es por lesión”.

12.22. Sobre los hinchas de otros países que aguardan por ver a la selección argentina en condición de visitante

“Ojalá que cuando vayamos al resto de los países la gente nos reciba de buena manera. Cuando vayamos seguramente quieran que gane su selección, que es lo normal. Nos van a recibir bien, pero obvio que lo primero que quieren es ganar. Es un paso importante que alguien de Sudamérica haya sido campeón del mundo. En el Mundial hicimos creer a los demás y eso es importante”.

12.19. ¿Sergio Romero tiene chances de regresar a la selección argentina?

“Sergio ya estuvo con nosotros. Es historia de la selección y está en un gran presente. Es evidente que está en nuestro radar. Ahora confiamos en los arqueros que tenemos, pero es imposible no tener en cuenta a alguien con buen presente. Las puertas no están cerradas para nadie”.

12.17. Con respecto a Lucas Beltrán, uno de los nuevos convocados

“Está con nosotros. Lo veníamos mirando y estábamos en contacto con el cuerpo técnico de River. No soy muy amigo de las comparaciones (en alusión a sus similitudes con Julián Álvarez), pero es un jugador interesante y nos puede aportar cosas. Por lo pronto muestra cosas muy interesantes. Tiene mucha actitud y ganas de aprender”.

12.14. La probable alineación

“El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos”.

Lucas Beltrán, uno de los nuevos convocados de Lionel Scaloni, junto a Lautaro Martínez en el Predio de la AFA AFA - AFA

12.13. El ADN de la selección

En diálogo con LA NACION, en entrenador albiceleste habló sobre el aspecto emocional tras consagrarse campeones del mundo: “El ADN de los jugadores es competir y enojarse cuando uno no juega. Es el mejor estímulo que pueden tener. La historia de esta camiseta radica en que si no te va bien, empiezan los problemas. Lo principal es respetar nuestro ADN, jugar y competir. Viajar muchas horas para estar acá y ponerse la camiseta, Eso es lo más importante”, afirmó.

12.12. ¿Lautaro y Julián juntos?

“No recuerdo si han jugado de inicio Lautaro y Julián, pero no tendría problemas. Jugarían porque, aunque son delanteros los dos, son diferentes. Julián puede jugar más atrás. Todo equipo tiene que tener un equilibrio y nosotros creemos que por momentos pueden jugar, pero mañana es difícil que lo hagan, por lo menos desde el arranque. Los dos están en un gran nivel y la decisión será pensando en el bien del equipo y qué nos puede dar uno u otro. Lo mejor que nos puede pasar es que estén bien y contentos”.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez en uno de los entrenamientos de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

12.11. Equipos replegados ante la Argentina

“El equipo ha mostrado variantes tácticas y lo seguirá haciendo en base a los equipos a los que nos enfrentemos. La Argentina siempre tiene que salir a ser protagonista, pero cuando llega el momento de ‘atrincherarse’, tenemos que hacerlo. La selección de ser campeón del mundo magnifica todo pero no modifica nada”.

12.10. En alusión al nuevo presente de Lionel Messi

“Lo veo como lo ven todos. Feliz. Encontró un lugar en el que está bien. Él necesita jugar al fútbol para ser feliz. De ahí en más, estamos contentos de tenerlo”.

12.09. La posición de Enzo Fernández

“Todos en sus equipos juegan diferentes. Muy pocos juegan igual que en la Selección, Alexis juega en una posición diferente también. En el caso de Enzo, está bueno que pueda jugar más adelantado, tiene otras variantes y jugando más de eje nos da pase y salida de pelota. Analizando uno por uno, los demás juegan diferentes en sus equipos y está bueno tener esas variantes. No descarto que lo pueda hacer con nosotros”.

Enzo Fernández en uno de los entrenamientos de la selección argentina Aníbal Greco - LA NACIÓN

12.08. Con respecto al apoyo inconmensurable de la gente

“Es bueno ver a la gente feliz. Es una alegría que sigan disfrutando. Pero el partido lo jugamos nosotros. Ecuador es una selección joven en la que los jugadores llevan mucho tiempo juntos. Será un partido difícil”.

12.07. El DT habló sobre los desafíos del plantel

“Ahora estamos con más certezas. Después de un tiempo juntos sabemos muy bien lo que queremos. En las Eliminatorias anteriores no teníamos las bases que tenemos ahora. Pero eso no nos asegura nada. Tenemos que seguir compitiendo. Atravesaremos momentos difíciles y ahí será dónde tenemos que estar más juntos que nunca”.

12.05. La nueva camada del conjunto nacional

“Ninguno se puede dormir, esta camiseta y este escudo implica constantemente mejorar y tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar al equipo y poner en dificultad a los demás”.

12.03. Sobre el futuro de la selección argentina

“La charla con los chicos fue que lo pasado ya está, fue muy lindo, histórico, pero ahora toca seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más del argentino, es seguir intentando ganar, competir, que es lo que les dijimos a nuestros jugadores, seguir compitiendo y en la línea que estábamos. Respetando a los rivales, sabiendo que ahora va a ser más complejo”.

12.00. Conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del debut en Eliminatorias

Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del debut de la selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El conjunto nacional, que defiende el título conseguido en el Mundial Qatar 2022, dará el primer paso en el Monumental: debutará este jueves ante Ecuador, desde las 21. Y la segunda escala será este martes ante Bolivia y en La Paz, desde las 17 de nuestro país.