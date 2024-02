escuchar

Chelsea, uno de los clubes más poderosos de Inglaterra, está en crisis. Ubicado en el undécimo puesto de la Premier League, a veinte puntos del líder, Liverpool (51 contra 31), el conjunto londinense es un polvorín. Dos derrotas en cuatro días y ocho goles recibidos (4-2 vs. Wolves y 4-1 vs. Liverpool) colmaron la paciencia de los hinchas con Mauricio Pochettino. Pero ahora, al entrenador se le habría abierto otro foco de conflicto, incluso, mucho más severo con miras a su continuidad.

Según el portal The Athletic, el vestuario tampoco estaría conforme con la tarea de Pochettino y de su cuerpo técnico. Algunos jugadores, cuya identidad no cita el medio por motivos obvios, creen que los elementos tácticos de Pochettino son “limitados”. Además, el mismo medio publicó que los jugadores, en muchas ocasiones, improvisan por su cuenta dentro del campo de juego, sin una guía.

Pochettino durante uno de los últimos ensayos de Chelsea, que hoy se medirá con Aston Villa por la FA Cup @Chelsea FC

“Algunas fuentes cercanas al vestuario, que hablaron de forma anónima con The Athletic para proteger las relaciones, han sugerido que el entrenamiento en elementos tácticos es limitado y que los jugadores esencialmente juegan espontáneamente. Otros insisten en que este no es el caso”, publicó el sitio web de periodismo deportivo por suscripción y del departamento de deportes de The New York Times.

“Con los antecedentes de Pochettino (dirigiendo) en el Tottenham, siempre iba a ser difícil ganarse a toda la afición. Algunos aficionados veteranos le dijeron a The Athletic desde el principio que su asociación con sus rivales de Londres significaba que nunca sería bienvenido. Pero el papel del entrenador en jefe en Stamford Bridge es desafiante sin importar quién esté en el lugar y hay que tener en cuenta que Pochettino tiene muchas relaciones que gestionar y egos que mantener bajo control. Ha llevado a Chelsea a su primera final de copa desde que llegaron los nuevos propietarios”, añadió el mismo medio.

Mauricio Pochettino habla con los jugadores de Chelsea en un entrenamiento @Chelsea FC

El domingo pasado, tras la caída de Chelsea ante Wolfes, Pochettino fue abucheado al final del primer tiempo y tras el partido. El DT de 51 años nacido en Murphy (Santa Fe) no pone excusas ni oculta el mal momento del equipo en el que, entre otros, actúa Enzo Fernández. “Por supuesto que entiendo el sentimiento del hincha. Somos el Chelsea, y tenemos que aceptar que ellos quieren ganar. Quieren lo mejor. Sí, se sienten decepcionados, pido disculpas de parte del equipo. Ha sido una tarde dura, dura para todos. Para los jugadores, para nosotros, para los aficionados. Sentimos la presión y, en este momento, no estamos a la altura de la historia del club, eso es cierto. Tenemos que aceptarlo y ser críticos. No nos rendiremos”.

¿Qué ocurre con Enzo Fernández? Por el momento, en el puesto de interior izquierdo trajina la cancha sin ser influyente. El volante campeón mundial con la Argentina en Qatar 2022 transmite una sensación de ansiedad e impotencia, con la mochila de haber sido hace un año un refuerzo que costó 121 millones de euros.

Enzo Fernández no logra destacarse en Chelsea como sí lo hizo en el seleccionado campeón del mundo HENRY NICHOLLS - AFP

Tras una inversión de 1078 millones de euros en refuerzos en el último año y medio, Chelsea no contrató a nadie en el reciente mercado de invierno. Las copas nacionales son, por ahora, el salvavidas de Pochettino. Chelsea disputará la final de la Copa de la Liga (Carabao Cup) ante Liverpool, el 25 de febrero, en Wembley. Y hoy se enfrentará con el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez, tras el 0-0 de la ida, por 16os de final de la FA Cup. Pero el escenario es cada vez más complejo.

“No perderé el pelo”

Pochettino realizó una rueda de prensa antes del desafío de los Blues ante Aston Villa por la FA Cup e insistió en que no perderá su pelo a causa del mal momento deportivo de Chelsea. Se entiende que una eliminación profundizará su mal momento.

“A veces decimos ‘trabajo’, pero es la palabra equivocada, el fútbol es entretenimiento. Para centrarse en el fútbol necesitas sentirte mentalmente libre. No puedes estar afectado por las acciones en Nueva York o Tokio, o por el tiempo”, explicó el DT, que es observado de reojo por muchos hinchas.

Y añadió: ”Por eso mantengo mi pelo así, porque no sufro por cosas de las que no estoy al cargo, sólo sufro por fútbol, para intentar mejorar a los jugadores, para ofrecerles una buena plataforma para ganar partidos. No puedo perder mi pelo porque no estás ganando o porque el rival es mejor que nosotros”.

LA NACION