Mauricio Pochettino arrancó bien como DT de Estados Unidos: victoria sobre Panamá por 2 a 0

La planificación de un debut no siempre suele resultar perfecto. Sin embargo, en los Estados Unidos sienten que el primer paso oficial como entrenador de Mauricio Pochettino de la selección masculina de fútbol resultó el ideal, ya que se impuso en un encuentro amistoso por 2-0 a Panamá, en el Q2 Stadium de Austin. y así cortó un registro negativo de cuatro encuentros sin victoria para el equipo estadounidense.

Todos los flashes estaban puestos en el DT argentino, que dirigía por primera vez a los Estados Unidos tras el paso en falso en la Copa América, bajo la conducción de Gregg Berhalter. El primer tiempo mostró algunos intentos tímidos de la selección estadounidense. Pero se notó la mano del exentrenador del PSG, Chelsea y Tottenham, entre otros equipos, en la segunda mitad, cuando Estados Unidos salió con todo dispuesto a abrir el marcador.

Lo consiguió a los 4 minutos de ese período tras una gran jugada colectiva y una asistencia magistral de Pulisic, para que Yunus Musah empujara el balón y marcara su primer gol con la selección, también el primero de la era Pochettino. El premio final llegó en el cuarto minuto adicionado, cuando Ricardo Pepi anotó el segundo gol para liquidar el encuentro. Pochettino y todo su staff técnico ahora ya piensa en el amistoso del próximo miércoles ante el México, del Vasco Aguirre, en Jalisco.

Tras el encuentro, el entrenador argentino reflexionó acerca de este primer partido y su mirada ya está puesta en la próxima Copa del Mundo: “Fue una muy buena actuación. Estoy contento porque vi a mis jugadores bien, es una victoria importante. Empezar con una victoria es muy saludable (…) Hemos sabido competir en todas las fases del juego. Cuando tuvimos que competir por abajo, tuvimos un rendimiento profesional. Ha habido intensidad y capacidad de sufrimiento. Hay muchas cosas a mejorar, pero es el inicio de un proceso que tiene que llegar a 2026 en las mejores condiciones. Siempre que se ganan las cosas son más fáciles de corregir y de mejorar”.

Una de las tareas que se propuso el DT argentino es recuperar a algunos futbolistas que estaba por debajo de su nivel y el caso de Yunus Musah, quien marcó el primer gol, es uno de los más significativos: “Queríamos que recuperar su confianza. Venía sin jugar, sin jugar en la selección también. El sentimiento de confianza fue para encontrarle una posición en la que se pudiera sentir cómodo, libre, sin mucha responsabilidad en la construcción, sobre todo construir poco a poco su estado de forma. Seguro puede mejorar. Ha hecho un buen partido y, encima, marcando su primer gol”.

Mauricio Pochettino sobre su primer partido cómo D.T. de @USMNT y lo que se espera ante México (@miseleccionmx) en Guadalajara.



Pregunta por @TapaNava

Y agregó: “Queremos que trabaje su confianza. Un jugador gana eso en la cancha. Lo conozco desde que era más joven y jugaba en el Arsenal; en el Valencia, también estaba en esa posición. No es nuevo para él. Lo que hablé con él fue sobre su responsabilidad. Era importante que no la tuviera tanto, sino que retomara ritmo, y quizá empiece a desempeñarse con más confianza. Estamos aquí para ayudar al jugador y encontrar lo mejor para ellos”, agregó.

Mauricio Pochettino charla con Ricardo Pepi, uno de los goleadores del triunfo sobre Panamá por 2 a 0 Rodolfo Gonzalez - FR171494 AP

Además, Pochettino explicó que ya piensa en el encuentro ante México y que quizá tenga algunas dificultades para armar el equipo porque, por ejemplo, es posible que no cuente con Weston McKennie, el volante de Juventus: “Lo queríamos proteger. Llegó un poco, no con grandes problemas, pero en una situación incómoda. No queríamos ponerlo en riesgo. Si cree que está 100% sin riesgo, podría empezar el partido contra México, pero no queremos arriesgarlo. Vamos a analizar la salud del jugador. Creo que no sería de sentido común ponerlo a jugar si no se siente bien en un partido amistoso. Lo necesitamos al 100% en su club”.

