La crisis de San Lorenzo: Moretti le respondió a Ortigoza y lo reemplazó del cargo, ya no manejará el fútbol del Ciclón

San Lorenzo no tiene paz. Su situación deportiva y económica es inestable, con muchos problemas por resolver, pero el gran inconveniente que debe resolver por estas horas es su crisis interna, con el foco puesto en la pelea entre Marcelo Moretti, presidente del club, y Néstor Ortigoza, quien hasta hace unos días manejaba el fútbol profesional del Ciclón. La escalada no se detiene y se agregaron capítulos en la antesala del partido que este sábado el equipo de Leandro Romagnoli jugará ante Atlético Tucumán, en el Nuevo Gasómetro, por la 10° fecha de la Liga Profesional.

Los protagonistas en cuestión parecen no hablar entre sí (por lo que observan quienes recorren los pasillos del Nuevo Gasómetro) pero se mandan mensajes mediáticos a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, las urgencias deportivas dominan la escena, ya que el equipo apenas ganó un partido en lo que va del campeonato y está en el puesto 25 de 28. Encima, el martes tendrá otro partido importante ante Atlético Mineiro, también como local, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo”, había protestado este jueves en declaraciones en TNT Sports. Y había añadido: “Quiero hacerme responsable de lo que me toca a mí. Porque si no, ¿qué pasa? Traen un jugador que yo no pedí o no estuve de acuerdo”. El exmediocampista central, sin embargo, no había detallado cuáles son esos casos. De todas maneras, y ante la posibilidad de que sus declaraciones se interpretaran como una crítica al presidente, Marcelo Moretti, Ortigoza lo defendió: “Yo acá no vengo a hablar de Moretti o a decir que está haciendo todo mal. ¡No! Este es un momento de quiebre en el que tenemos que unirnos por el bien de San Lorenzo. Y empezar a hacer las cosas más organizadas. San Lorenzo es grande en serio“.

Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti en la presentación de Matías Reali como refuerzo de San Lorenzo Instagram

No fue la única crítica de Ortigoza: “Estamos en un momento de quiebre, en que tenemos que juntarnos. Tenemos que ser conscientes y verlo por el futuro de San Lorenzo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para que estuviera encargado del fútbol. Asumí ese compromiso con la gente, que no es fácil. Me quieren mucho. El otro día en la cancha de Independiente no me dejaron entrar. O ponen pasacalles con cosas de Boca o traen un refuerzo a Reserva y me saltean. A mí me trajeron para manejar el fútbol en San Lorenzo. La cara la pongo yo, entonces la gente tiene que saber. No estoy echando culpas, sino tomando la responsabilidad que me toca a mí”, afirmó. Y continuó: “Tengo un nombre en San Lorenzo. No puedo decir ‘me voy’ y fallarle a toda la gente de San Lorenzo. No lo voy a hacer. Si me ponen un cartel diciendo que soy de Boca, a mí no me hace nada, pero sí la rosca de adentro me molesta. Se dice que Ortigoza vende la ropa en el club... que Ortigoza mete micros en el club. Con mi hermano. Y la verdad que no. Yo estoy encargado del fútbol de primera y de inferiores“.

El que era el máximo responsable del fútbol del Ciclón había desmentido sus cortocircuitos con el presidente, pero claramente había alzado la voz porque se sentía desplazado: “Yo con Moretti no me peleé. Esos que dicen que me peleé con Moretti. Él es el presidente y tiene otro compromiso. Acá se tiene que consensuar. Pero creo que yo tengo que tener la decisión de decir: ‘Este jugador va o no va’. Es lo más normal. La última palabra tiene que estar y yo me tengo que hacer responsable”.

Néstor Ortigoza y una situación frustrante vivida en San Lorenzo X

Este viernes, Ortigoza se hizo presente en el entrenamiento, pero ya Moretti no tenía intenciones que se ocupe del área del fútbol. Y Moretti le respondió a sus dichos: “Le agradezco a Néstor por siempre haberme acompañado, pero, a partir de ahora, va a seguir desde otro lugar. En el área de fútbol estarán, junto conmigo, Julio Lopardo, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez”, dijo en declaraciones a Doble Amarilla donde también aseguró que en la estructura de fútbol juvenil estarán Javier Allievi y Ricardo Saponare. Otra novedad vía redes sociales: cuando asumió la nueva comisión directiva, Ortigoza había designado a Marcelo Romano como encargado del área juvenil. ¿Esto también sufrirá modificaciones?

Moretti fue demasiado duro con sus críticas a Ortigoza: “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo. Creo que lo supera la situación”, dijo Moretti. Eso sí: negó que se hubieran peleado entre ellos y dijo que: “hay una relación de respeto, es un ídolo del club, después hay etapas que van mutando. Al hincha le pido que tengan paciencia, deben entender que encontramos un club destruido económica, financiera e institucionalmente pero que con gestión, trabajo y coraje lo vamos a llevar al lugar que se merece y que todos los socios queremos”.

Leandro Romagnoli DT de San Lorenzo Andre Penner - AP

Ortigoza integra la lista oficialista como vocal, por lo cual no se lo puede expulsar del club (sólo podría desvincularse si renuncia), pero sí el presidente Moretti puede desplazarlo del área que manejaba.

¿Y Romagnoli? Según se supo, también está bajo la lupa de Moretti. Pipi logró hacer equilibrio con el funcionamiento del equipo, se vio una mejora incluso antes de poder contar con los refuerzos que estaban inhibidos, pero los resultados no lo acompañan en la misma dirección. Y más allá de que el entrenador tiene contrato hasta fin de año, su continuidad no se puede asegurar.

