La cruda confesión del italiano Nicoló Fagioli tras cumplir un castigo de siete meses por apuestas deportivas ilegales: “El juego devoró mi vida”

“El juego devoró mi vida”, admitió el mediocampista italiano Nicolò Fagioli, que pertenece a la Juventus y e integra la prelista de Luciano Spalletti para la próxima Eurocopa, que se disputará en Alemania. El jugador habló con la Gazzetta dello Sport tras cumplir una suspensión de siete meses por su participación en un esquema de apuestas deportivas ilegales. “Cuando terminás el entrenamiento a las cuatro o cinco de la tarde te encontrás frente a un vacío. Si no tenés otra cosa en la vida, este abismo te atrae; me aburría, aunque pueda parecer absurdo”, declaró Fagioli en su primera entrevista tras el caso de apuestas deportivas en plataformas ilícitas que explotó en el fútbol italiano al principio de la temporada que acaba de terminar.

“El juego devoró completamente mi vida, perdí la orientación en enero de 2023: jugaba mal, me entrenaba peor, mi cabeza estaba en otra cosa”, señaló el futbolista de 23 años. Su caso se suma al de Sandro Tonali (de Newcastle, de Inglaterra), quien fue suspendido por ocho meses, una pena más severa que la de Fagioli porque el ex Brescia y Milan confesó haber apostado en partidos de sus propios equipos. “Algunos nos han descrito como monstruos. Yo solo me he hecho mal a mí , nunca he amañado o he querido influir en el resultado de un partido”, insistió Fagioli en la entrevista.

La “enorme emoción” de Fagioli por volver a jugar tras la suspensión

Durante los siete meses que debió pasar fuera de las canchas, Fagioli siguió una terapia específica y se dedicó al tenis y al pádel. “No terminé ni terminaré nunca de combatir esta adicción”, reconoció el jugador de la Juventus. Tras cumplir el castigo impuesto, Fagioli regresó a las prácticas con su equipo y estuvo en los dos últimos partidos de la temporada -suplente en el 3-3 contra Bologna; titular en el 2-0 contra Monza-. Su inclusión en la prelista de 30 jugadores de Luciano Spalletti para defender la corona europea en Alemania fue una sorpresa hasta para el propio futbolista. “No me lo esperaba, pero quería. Haré todo lo posible para estar en la lista definitiva de 26 para la Eurocopa”, señaló Fagioli, que solo ha disputado un encuentro con el equipo azzurro en toda su carrera. Spalletti anunciará los cuatro nombres que se quedarán afuera de la Eurocopa el próximo 6 de junio. Italia integra el grupo B, ante España, Croacia y Albania.

El caso

Fagioli fue suspendido en octubre y debió someterse a un tratamiento psicológico por su adicción a las apuestas. El mediocampista estuvo presente en seis de ocho primeros duelos de la temporada con la Juventus antes de su suspensión, pero sigue siendo considerado como uno de los mejores jóvenes de Italia en su puesto. Apenas ha jugado un partido con la selección: en noviembre de 2022 fue suplente como suplente en la victoria ante Albania (3-1).

Nicolò Fagioli festeja un gol con la camiseta de la Juventus por la Serie A Marco Alpozzi - LaPresse

En este contexto, algunos medios italianos como la Gazzetta dello Sport y Tuttosport publicaron en octubre su declaración ante Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol. Allí, el mediocampista admitió que hizo todo “ para romper el aburrimiento que tiene un futbolista en su tiempo libre ” y que en poco tiempo el tema (de las apuestas) “se convirtió en obsesión”.

“Empecé a apostar en Tirrenia durante la concentración de la selección sub 21. Al principio fue divertido, pero me encontré con el tiempo en un estado de estrés por las deudas. El peor periodo fue entre marzo y abril de 2023. Durante un Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido, lloré pensando en mis deudas ”, dijo entonces el futbolista de la Vecchia Signora.

(Con información de las agencias AFP y AP).

LA NACION