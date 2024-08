La curiosa reacción de Hernán Galíndez, tras atajar una pelota imposible y mantener a Huracán invicto en la Liga Profesional

Escuchar

El fútbol argentino no siempre es una regla de tres simple. Un equipo que viene de quedarse sin entrenador recibe al líder del campeonato y eso no significa que lo enfrentará en desventaja. Y es lo que pasó con Argentinos en La Paternal, que pese a presentarse sin Pablo Guede, que se desvinculó tras la goleada sufrida la fecha anterior ante Unión por 3-0 en Santa Fe, le generó varios dolores de cabeza al Huracán de Frank Kudelka. El 0-0 castigó al local, que desperdició chances y suma 393 minutos sin convertir goles, pero premió al arquero Hernán Galíndez, una de las figuras del partido. No sólo vive una mini crisis deportiva el Bicho por el cambio de DT, sino que también porque está próximo a terminar de cerrar el traspaso de Luciano Goudou al Zenit de Rusia. No trascendieron las cifras, pero en La Paternal aseguran que, en caso de concretarse, será la venta más cara de toda su historia.

Mientras Argentinos le busca reemplazante a Guede y tiene como prioridad el regreso de Gabriel Heinze, el equipo trató de mantener desde el estilo y los nombres gran parte de la base que venía actuando. Hubo algunos retoques de Cristian Zermatten, el DT interino, Pero el cambio de entrenador no pareció alterar a los jugadores, que salieron concentrados y mentalizados en buscar el triunfo desde el comienzo.

Kevin Coronel, lateral derecho de Argentinos Juniors, ante César Ibáñez, lateral izquierdo de Huracán Fotobaires

Sin ir más lejos, la primera chance en La Paternal la tuvo el local, con un remate de Francis Mac Allister, que apareció como titular con el interinato de Zermatten en reemplazo de Gamarra, y casi termina en gol en contra tras un desvío. Y la segunda, a los 7 minutos, la salvó de manera espectacular el arquero Galíndez mandando la pelota al córner tras una buena acción desde la derecha de Herrera, el centro atrás de Oroz y un remate de Alan Rodríguez que pedía ángulo. Mientras al Globo le costaba tener la pelota y Wanchope Ábila no tomaba buenas decisiones en los contraataques, todo seguía siendo del local, que a los 19 minutos contó con otra situación favorable: un zurdazo de Alan Rodríguez que dio en el travesaño. El lateral derecho Kevin Coronel (reemplazó a otro juvenil, Thiago Santamaría), con una proyección y un derechazo al primer palo, volvió a exigir al arquero Galíndez, ya una de las figuras del partido. Y, tras ese córner, otro cabezazo de Galván se fue apenas desviado.

Lo mejor del partido

El Globo estuvo lejos del nivel mostrado en los últimos partidos. Se mostró vulnerable y sin contención en la mitad de la cancha. El triple 5 compuesto por Fattori, Alarcón y Echeverría no aportó la presión de otras jornadas. Con una posesión de apenas el 36%, apenas tuvo un respiro cuando Ábila fabricaba alguna infracción o Walter Mazzanti, uno de sus futbolistas más destacados de la Liga Profesional, intentó un desequilibrio individual. La primera vez que el visitante llegó al arco de Diego Rodríguez fue con un centro de Wanchope que cabeceó incómodo Echeverría. Muy poco.

Para la segunda etapa, Kudelka realizó un cambio: Héctor Fértoli por Rodrigo Cabral, para tratar de tener más peso ofensivo; más tarde entró Eric Ramírez por Wanchope Ábila. Pero más allá de un intento aislado del exGimnasia, todo siguió siendo de Argentinos. Alan Rodríguez, una de las figuras, asistió con un gran pase filtrado para dejar mano a mano a Alan Lescano, pero el zurdo -tras aparecer como falso 9- sucumbió ante el achique extraordinario de Galíndez. Sería la jugada que Galíndez, luego del partido, celebraría como un gol. Antes de los diez minutos, otro córner de Oroz, esta vez cerrado, finalizó con un cabezazo cruzado de José Herrera que se fue apenas desviado.

Walter Mazzanti, de Huracán, marca a Francis Mac Allister Fotobaires

Fattori estuvo al borde de la expulsión porque estaba amonestado y le cometió un agarrón a Lescano sin disputa del balón cerca del área, pero el árbitro Echavarría no lo entendió para sacarle la segunda tarjeta amarilla. El que sí lo juzgó así fue Kudelka, que un instante después lo reemplazó por Siles porque sabía que su volante central había quedado condicionado.

Sobre el final, tras otra jugada de Alan Rodríguez a pura gambeta, tuvo una chance muy clara Gonzalo Verón, pero cabeceó con el hombro abajo del arco, afuera. También apareció Herrera otra vez tras una pared con Verón, pero su zurdazo se fue desviado.

“La idea era ganar, pero no tuvimos un buen primer tiempo. Argentinos jugó muy bien, nos generó superioridad numérica con los extremos y no lo supimos resolver. Es una cancha complicada pero si no se puede ganar, es bueno sumar”, dijo Hernán Galíndez en declaraciones a TNT Sports tras el partido y agregó: “Es importante seguir invicto, no haber recibido goles. ¿La atajada más difícil? El mano a mano a Lescano, me pega en un dedo. ¡Por suerte cobró córner el árbitro! porque es la prueba que la toqué, jaja”. La curiosa reacción de la figura del partido explica por qué el Globo sigue en la onda positiva (y como líder) incluso cuando en una tarde la pasa mal.

