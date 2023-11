escuchar

16 Otro caso

Gimnasia, que apostó esta temporada por un plantel con muchos juveniles, con un éxito se quedará en primera, sin mirar los resultados de sus rivales; con un empate asegurará un repechaje, en el caso de que Unión gane. Su estadía en la máxima categoría viene desde la 2013-2014.

🐺¡𝗛𝗼𝘆 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗚𝗶𝗺𝗻𝗮𝘀𝗶𝗮!



🆚Banfield

⌚18:00 horas

🏟️Estadio Florencio Sola #DaleLobo #FábricaDeJugadores pic.twitter.com/gCucHFk74A — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 25, 2023

15.55 El más comprometido

Unión es el conjunto que comenzará la fecha dependiendo de su resultado y el de los demás equipos, ya sabiendo que no le sirve otra cosa que una victoria en el estadio 15 de Abril, donde lleva 12 partidos sin perder, con 4 triunfos y 8 empates. Si no gana, desciende; otro escenario sería un desempate ante los rivales que queden en 46 puntos. El conjunto de Kily González no juega en la segunda categoría desde 2014, cuando subió como campeón de la B Nacional, que concedió 10 ascensos en ese formato.

15.45 Las hipótesis

La emoción pasará por si este contexto se definirá en un cuadrangular, en un triangular, en un mano a mano o directamente todo se sentenciará este sábado. De haber desempates, según informó la AFA, se jugarán a partir de las 72 horas posteriores.

15.40 Lo que hay que saber

La definición de la permanencia en la Copa de la Liga Profesional tendrá este sábado como protagonistas a Vélez Sarsfield, Sarmiento de Junín, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe, el más complicado, en lo que será el arranque de la última fecha de ambas zonas.

Todos los partidos se jugarán en simultáneo, desde las 18, y abrirán la jornada en cuatro canchas: Vélez (46 puntos) - Colón (45), con arbitraje de Ariel Penel; Platense - Sarmiento (46), con Silvio Trucco; Banfield - Gimnasia (45), con Facundo Tello; y Unión (43) - Tigre, con Yael Falcón Pérez.

15.30 Bienvenidos a la cobertura

Será un sábado de mucha adrenalina, de emociones varias. Un equipo, probablemente hoy, dejará de pertenecer al círculo privilegiado del fútbol argentino, compuesto por 28 integrantes. Cinco conjuntos están comprometidos, cuatro partidos tendrán la máxima atención. LA NACION seguirá paso a paso cada una de las alternativas de la definición. Desde las 18, a la cancha.