La emoción de Ángel Di María tras la victoria de la Argentina: “Estaba escrito, era de esta manera”

Escuchar

“Estaba escrito, era de esta manera” . Esas fueron las primeras palabras que alcanzó a decir Ángel Di María tras la consagración de la Argentina en la Copa América 2024 en la final frente a Colombia. El delantero, que quedó como el capitán del conjunto albiceleste tras la salida de Messi, jugo su último partido con el seleccionado nacional y se despidió tal y como lo soñó.

“Se lo dije a los chicos en la cena. Lo soñé, era la última Copa América y se terminaba. Soñé que llegábamos a la final, que la ganábamos y me retiraba de esta manera”, contó desde el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami apenas terminó partido. “Tengo tantas sensaciones hermosas”, reveló.

Ángel Di María en la final ante Colombia Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En ese sentido, el delantero de Benfica que jugó los 90 minutos reglamentarios y casi la totalidad de la prórroga, le agradeció a sus compañeros y no se olvidó de la camada anterior con la que llegó a la final del Mundial 2014 y de la edición de 2015 y 2016 de la Copa América. “Estoy eternamente agradecido a esta generación. Me dio todo. Me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera”.

“Parece fácil pero es muy difícil. Lo sé porque viví el otro lado. Durante diez, once años estuve peleándola. No es fácil llegar a la final y ganarla. Es así, en algún momento tenía que pasar. Se lo dije a los chicos de la anterior camada. Me hubiera gustado ganar una con ellos”.

Por último se refirió a la salida de Lionel Messi lesionado durante el segundo tiempo: “No estoy contento porque tuvo que salir por el tema del tobillo. Pero por fin pudimos ganar nosotros por él. Fue una noche redonda”.

Protagonista de las tres finales anteriores (Mundial, Finalissima y Copa América 2021) donde se despachó con un gol en cada partido final, Di María se consagró como uno de los máximo ídolos del seleccionado. Además, se coronó en los Juegos Olímpicos de 2008, también con un gol en la final ante Nigeria.

Si bien ante Colombia no pudo convertir, fue clave en el ataque argentino acompañando a Julián Álvarez y Lionel Messi en el inicio y cerrando junto a Lautaro Martínez y Nicolás González.

Antes del partido, Fideo también vivió una emotiva sorpresa, cuando sus hijas Mía y Pía salieron al campo de juego con la pelota del encuentro y se la entregaron al árbitro Raphael Claus. Enseguida, ambas se voltearon y corrieron a los brazos de su padre, quien se emocionó casi hasta las lágrimas.

LA NACION