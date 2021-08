La emoción de Cristiano Ronaldo al confirmarse su regreso a Manchester United

Cristiano Ronaldo expresó su emoción ante su ya confirmado regreso a Manchester United, el club donde comenzó a forjar su gran carrera en el fútbol europeo.

“Todos los que me conocen saben acerca de mi amor interminable por el Manchester United. Ni siquiera puedo explicar mis sentimientos en este momento. Es como un sueño hecho realidad”, escribió esta mañana en su cuenta de Instagram.

El United anunció el viernes que había llegado a un acuerdo con Juventus para fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro, que pasó con éxito las pruebas médicas y firmó un contrato por dos años, con opción a prorrogarlo una temporada más.

El club inglés pagará 15 millones de euros (17,75 millones de dólares) a su par de Turin durante cinco años. La cifra podría incrementarse en 8 millones de euros (9,5 millones de dólares) en función de ``objetivos de rendimiento específicos’' para el delantero portugués de 36 años.

"Ronaldo vuelve a casa", dice la página principal del sitio oficial de Manchester United

“Manchester United es un club que siempre tuvo un lugar especial en mi corazón y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes”, afirmó Cristiano. “No puedo esperar a jugar en Old Trafford ante un estadio lleno y volver a ver a los aficionados de nuevo. Estoy deseando unirme al equipo luego de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada exitosa por delante”.

Además de los títulos que ganó con Real Madrid y Juventus, Ronaldo conquistó la Premier League inglesa en tres ocasiones con los Reds, pero el club no volvió a coronarse en la competición nacional desde 2013.

Los 118 goles de Cristiano en el United

“No solo es un jugador maravilloso, sino también un gran ser humano”, dijo el entrenador, Ole Gunnar Solskjaer. Y agregó: “Tener las ganas y la capacidad de jugar al más alto nivel durante un periodo tan largo de tiempo requiere ser una persona muy especial. No tengo duda alguna de que seguirá impresionándonos a todos y de que su experiencia será vital para los jugadores jóvenes del equipo. El regreso de Cristiano es la demostración del atractivo único de este equipo y estoy totalmente encantado de que regrese a casa, donde todo empezó”.

LA NACION