La emoción de Gustavo Alfaro: el entrenador argentino se quebró al recordar su paso por Ecuador

Escuchar

Sorprendió con su reacción, pero quedó en claro que le ganó la emoción. No se escondió, no pudo hacerlo y dejó que sus sentimientos fluyan. Después de casi dos años de su salida de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro volvió a Quito, pero como entrenador de Paraguay, en la previa del duelo por eliminatorias. Y el técnico argentino se quebró cuando recordó a los jugadores y los hinchas que lo apoyaron durante los años de su proceso con el que logró llegar a la Copa del Mundo 2022.

Si bien se trató de la conferencia de prensa previa al duelo de este jueves (comenzará a las 18, hora de la Argentina), Alfaro expresó su emoción y agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano tras tres años al mando de la selección, a la que dirigió en 35 partidos, con un saldo de 12 triunfos, 14 empates y 9 derrotas. Bajo su mandato, Ecuador volvió a un Mundial tras 8 años.

En medio de las lágrimas, Alfaro recordó su pasó por Ecuador: “Gracias a Ecuador. Gracias a los jugadores fundamentalmente, por toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar y que para mí está acá (se señaló el corazón). Lo voy a llevar hasta el final de mis días, y hoy tengo gracias a Dios una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro, donde él pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador. Volver para mí es difícil, es muy fuerte”, fueron algunas palabras del DT.

Gustavo Alfaro y su emoción al hablar de su paso por Ecuador 🇪🇨 como DT de la selección. "A mi nieta le voy a contar el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz".pic.twitter.com/z7WVd9uQXy — VarskySports (@VarskySports) October 9, 2024

Y continuó: “Hoy acá está hablando Gustavo Alfaro persona, se fue el entrenador de Paraguay. Volveré a tratar de ser el DT de Paraguay porque sé que me necesitan y tenemos un objetivo muy grande. Pero más allá de lo que pase, el resultado no va a cambiar absolutamente nada. El afecto que Ecuador generó en mí, va a ser para siempre. Y mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver acá”.

Logró calmarse por un instante y habló de su llegada al país para el partido por las eliminatorias para el Mundial 2026. “Cuando uno viene acá; se abraza a la gente y se saca fotos, más que gracias no puedo decir. Gracias a Ecuador. Gracias a los jugadores”.

Fiel a su estilo, locuaz y directo, Alfaro hasta reconoció la dificultad que le genera saber que estará en un duelo ante su ex equipo: “Llegar, para mí, es muy fuerte, para mí va a ser un conflicto muy grande estar en la cancha mañana. Ojalá tenga la personalidad suficiente para no sentirme afectado por toda las emociones que me se cruzan. Es muy fuerte lo que yo viví acá y me hubiese gustado volver en otro contexto, pero el fútbol es así”.

¿CUÁNTO INFLUYE QUE ALFARO NOS CONOZCA?🤔🇪🇨🔥



Sebastián Beccacece le responde a @evemurillo9 para @KCH_FM 90.9 FM 📻



“Es cierto que Gustavo tiene un gran conocimiento de los chicos y los chicos un gran conocimiento de él”



“¿De qué manera puede incidir todo esto? No lo sé. Lo… pic.twitter.com/VCRiqSPrM1 — KCH FM RADIO (@KCH_FM) October 9, 2024

El seleccionador de Paraguay reconoció también, que durante el mes que ha pasado en Paraguay, le hicieron sentir lo mismo que los dos años que pasó en Ecuador: “Ojalá que uno tenga el valor y la capacidad de cuidar un sentimiento, porque yo digo siempre que los afectos ganados son siempre provisorios y los perdidos, suelen serlo para siempre”.

Duelo de entrenadores argentinos

La novena que se desarrollará este jueves y este viernes, tendrá enfrentamientos de entrenadores argentinos. Además del de Lionel Scaloni con Fernando Batista en la visita de la selección campeona mundial a Venezuela, se dará, en Ecuador vs. Paraguay, el de Sebastián Beccacece con Gustavo Alfaro. Para el director técnico de la Albirroja será especial, por su pasado al mando de la Tricolor, y el preparador del seleccionado ecuatoriano se refirió a su colega.

“Yo sí tengo una gratitud muy grande hacia al pueblo ecuatoriano, hacia los jugadores. Es un placer estar acá y siempre se va a extrañar”, dijo Alfaro ante la prensa tras un entrenamiento de su equipo. Y agregó: “Ecuador tiene una gran selección, y Paraguay, también. Va a ser un muy lindo partido”. El conjunto paraguayo lleva cuatro días preparándose en Quito para aclimatarse a la altura de la ciudad, situada 2800 metros sobre el nivel del mar.

Gustavo Alfaro Técnico de la Selección Paraguaya y una breve charla con los periodistas Ecuatorianos en su reencuentro 📻 #AM1080 pic.twitter.com/90NOnExf84 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) October 9, 2024

Por su parte, Beccacece, que asumió en Ecuador en agosto, manifestó frente a los periodistas: “Es un país [sic] de altísimo riesgo y de una concentración extrema”. E indicó que para Ecuador será clave gestionar un “ataque de calidad”. “Aspiro a tener un equipo protagonista y dominador”, comentó.

El ex director técnico de Defensa y Justicia, Racing e Independiente fue elogioso para con su compatriota: “Es cierto que Gustavo tiene un gran conocimiento de los chicos, y los chicos, un gran conocimiento de Gustavo. Han tenido una linda experiencia juntos”. Sabiendo que Alfaro conoce las características de los jugadores tricolores, Ecuador intentará hacer prevalecer la condición de dueño de casa para mantenerse en la zona de clasificación directa. En ella se encuentra ahora, con 11 puntos en el cuarto puesto.

LA NACION