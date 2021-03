La extraña editorial del Pollo Vignolo: pidió a Marie Kondo para Boca

En semanas en las que Boca, con Miguel Angel Russo a la cabeza, intenta afianzarse y encontrar definitivamente a su once titular, Sebastián “Pollo” Vignolo se despachó con una curiosa editorial en la que pide como “refuerzo” a la autora japonesa Marie Kondo.

“Hoy hay gente que te enseña a desechar ropa, a armar placards o valijas. Hay una persona que es profesional y tiene muchos seguidores en Instagram y te dice que si hace más de un año que no usas algo es porque no te interesa”, comenzó su editorial el conductor, como es habitual cada mediodía.

Miguel Angel Russo durante el partido entre Boca Juniors y River Plate Marcelo Endelli - Pool GETTY

“Marie Kondo se llama la señora, es una crack total. Ella tendría que ir a Boca y preguntarle a Russo: ‘¿Usted este 9 lo va a usar? No pierda tiempo, no lo va a usar’”, expresó el conductor de ESPN F90.

Luego, en ese sentido, profundizó: “Boca tiene mucho que no usa, porque no le gusta o porque no está en condiciones. Ahí tiene que sincerarse y ordenarse para ver qué es lo que le interesa”.

Luego, Vignolo concluyó: “Boca tiene un placard lleno de carteras, ropa y trajes, y no usa ninguno”.

Marie Kondo escribió "La magia del orden" en 2014 y ahora tiene su propio show en Netflix, "Tyding up" (Ordenando). GETTY IMAGES

Boca, que viene de empatar con River como local por la Copa de la Liga Profesional, comienza, de a poco, a conseguir resultados, pero no convence desde el rendimiento.

