La segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024 comenzará este lunes, al día siguiente de que concluya la jornada inaugural, y concluirá el próximo jueves con 14 partidos correspondientes a los grupos A y B en cuatro días. Todos los juegos del campeonato se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena, con información y estadísticas actualizadas al instante. Las señales de TV ESPN y TNT Sports se repartirán en partes iguales la televisación de los cotejos de cada jornada y se requiere tener el ‘pack fútbol’ para acceder al contenido. La TV Pública, por su parte, emitirá un par de duelos.

El cronograma iniciará con Instituto vs. Atlético Tucumán en Córdoba y terminará con Central Córdoba vs. Godoy Cruz en Santiago del Estero. De los equipos denominados ‘grandes’, Boca recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro porque la cancha de la Bombonera no está en buenas condiciones; River visitará a Barracas Central, Independiente a Vélez y San Lorenzo a Belgrano. Racing volverá a ser local en el Cilindro contra Tigre.

Cronograma de la fecha 2 de la Copa de la Liga

Lunes 29 de enero

21.00 Instituto vs. Atlético Tucumán (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistente 1: Diego Martin.

Asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: José Carreras.

AVAR: Mariana De Almeida.

Martes 30 de enero

17.00 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Sebastián Raineri.

Asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Diego Romero.

19.15 Huracán vs. Talleres (Zona A)

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Diana Milone

Cuarto árbitro: Jonathan De Otto

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisella Trucco.

19.15 Rosario Central vs. Banfield (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistente 1: Miguel Savorani.

Asistente 2: Manuel Sánchez.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Juan Pafundi.

AVAR: Lucas Comesaña.

21.30 Lanús vs. Newell’s (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Marcelo Bistocco.

Asistente 2: Andrés Barbieri.

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Laura Fortunato.

21.30 Vélez vs. Independiente (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Uziga.

Independiente ganó en su debut en la Copa de la Liga ante Independiente Rivadavia de Mendoza Telam

Miércoles 31 de enero

17.00 Argentinos vs. Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Silvio Trucco.

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Emanuel Ejarque.

17.00 Defensa y Justicia vs. Platense (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Erik Grunman.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.

VAR: Franco Acita.

AVAR: Gastón Suárez.

19.15 Belgrano vs. San Lorenzo (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Gabriel Chade.

Asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Macheroni Maximiliano.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Carlos Córdoba.

20.00 Racing vs. Tigre (Zona B)

Árbitro: Pablo Dovalo.

Asistente 1: Walter Ferreyra.

Asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Gastón Monzón Brizuela.

21.30 Barracas Central vs. River (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistente 1: Hugo Paez.

Asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Pablo González.

En su debut en la Copa de la Liga, Boca igualó con Platense sin goles en Vicente López LA NACION/Santiago Filipuzzi

Jueves 1 de febrero

19.00 Boca vs. Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Diego Verlotta.

21.30 Unión vs. Estudiantes (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistente 1: Iván Núñez.

Asistente 2: Gonzalo Ferrari.

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.30 Central Córdoba vs. Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Ariel Penel.

Asistente 1: Juan Del Fueyo.

Asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Andrés Gariano.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas, porque en la séptima habrá clásicos interzonales, los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.