La fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas 2026: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 continúan esta semana con la séptima fecha, la primera de las dos jornadas previstas en primera ventana de partidos del año tras la Copa América 2024 en la que la selección argentina logró el bicampeonato. Los cinco encuentros se disputará en entre el jueves y viernes y se transmitirán en vivo por TyC Sports y DSports, canales que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto de cada uno de los cotejos con información y estadísticas actualizadas al instante.

El 5 de septiembre habrá dos cotejos. El primero que se disputará será Bolivia vs. Venezuela en La Paz con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Luego, la selección argentina recibirá a Chile en el estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires con el venezolano Jesús Valenzuela como juez. La fecha seguirá y terminará el viernes 6 con Uruguay vs. Paraguay en Montevideo y con el argentino Darío Herrera al mando. En Brasil vs. Ecuador, en el recinto Major Antônio Couto Pereira de Curitiba, también habrá terna albiceleste con Facundo Tello al mando mientras que el choque Perú vs. Colombia tendrá al uruguayo Esteban Ostojich.

Cronograma de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 5 de septiembre

17: Bolivia vs. Venezuela.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Municipal El Alto (La Paz).

TV: DSports.

21: Argentina vs. Chile.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Monumental (Ciudad de Buenos Aires).

TV: TyC Sports, Telefé y TV Pública.

Viernes 6 de septiembre

20.30: Uruguay vs. Paraguay.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Estadio: Centenario (Montevideo).

TV: TyC Sports.

22: Brasil vs. Ecuador.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Major Antônio Couto Pereira (Curitiba).

TV: TyC Sports 2.

22.30: Perú vs. Colombia.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Nacional de Lima.

TV: DSports.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (cinco directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

