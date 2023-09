escuchar

Este fin de semana se juega la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2023. El que más luces acapara en gran parte del país y del mundo, es el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, programado para este domingo a las 14 en la Bombonera. Sin embargo, se disputan nueve enfrentamientos entre rivales históricos y cinco “emparejamientos” entre clubes con cierta cercanía entre los clubes que pertenecen a la Primera División.

La séptima jornada del certamen nacional se juega entre este viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre, pero la actividad estará centrada en el sábado y domingo, días en los que se disputan la gran mayoría de los “derbis”. Este viernes abren la fecha Tigre vs. Vélez; mientras que el lunes hay cuatro partidos interzonales: Barracas Central vs. Sarmiento, Godoy Cruz vs. Instituto, Platense vs. Argentinos Juniors y Atlético Tucumán vs. Central Córdoba.

El sábado, tras el cotejo de las 11 entre Arsenal y Defensa y Justicia, el Nuevo Gasómetro será el primer estadio en albergar un clásico argentino de los del fin de semana. Desde las 16, Huracán visitará a San Lorenzo con el objetivo de seguir sumando para evitar el descenso, del que hasta el momento se escapa por apenas un punto más allá de su buen presente con Diego Martínez al mando y con el uruguayo Matías Cóccaro como figura y referente del plantel.

Huracán y San Lorenzo se enfrentan con objetivos disímiles pero con las mismas ganas de triunfo Maximiliano Luna - télam

Casi en simultáneo, a partir de las 16.30, los flashes se posarán en uno de los partidos más pasionales no solo del fútbol nacional, sino del mundo en general: Rosario Central vs. Newell’s. El clásico rosarino de esta edición se disputará en el Gigante de Arroyito, recinto en el que el visitante no se lleva los tres puntos desde el 23 de octubre de 2016, cuando ganó 1 a 0 con un gol de Maximiliano Rodríguez en tiempo de descuento. El Canalla, en tanto, se quedó con la victoria la última vez que hizo de local (1 a 0 el 21 de julio de 2022 con un gol de Alejo Véliz).

Luego, a las 19, Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda en el único enfrentamiento de la fecha que reúne a equipos que se encuentran en puestos de clasificación a la siguiente instancia en sus respectivas zonas (la Academia es puntera en la B y el Rojo está tercero en la A). Y más allá de que los clásicos sean “partidos aparte”, como suelen decir los protagonistas, los dos se juegan cosas importantes: el local persigue el campeonato que tanto le reclaman sus hinchas luego de flojas actuaciones en la Copa Libertadores, la Copa Argentina y la Liga Profesional; mientras que al visitante lo persigue un posible descenso, por lo que debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Está urgido.

Racing e Independiente y un clásico esperado en el que ambos necesitan sumar de a tres, imperiosamente LA NACION/Fabian Marelli

En el último partido del sábado, Banfield y Lanús, dos equipos con un flojo comienzo en el vigente certamen, se enfrentarán en el estadio Florencio Sola a partir de las 21.30. El primer partido del domingo, en tanto, será el Superclásico entre Boca y River, que se jugará en la Bombonera a las 14 en medio de un calendario apretado para el xeneize (este jueves empató 0 a 0 en la ida de las semifinales de la Libertadores ante Palmeiras, y jugará la vuelta el próximo jueves) y de ciertos conflictos internos en el Millonario ligados, entre otras cosas, a la poca efectividad en los partidos como visitante (apenas ganó uno de los últimos 14).

El encuentro posterior al Superclásico es trascendental y uno de los más importantes del campeonato por la necesidad imperiosa de ambos equipos de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Desde las 16.30, Colón y Unión juegan en el Cementerio de los Elefantes quizá en el clásico en el que más cosas se ponen en juego ya que tanto el Sabalero como el Tatengue acumulan 37 puntos en la tabla anual y se encuentran apenas a uno de Vélez y Gimnasia de La Plata, los dos equipos que disputarían un desempate para determinar el acompañante de Arsenal en la próxima Primera Nacional. Para cerrar un día cargado de grandes partidos, Estudiantes de La Plata recibirá a Gimnasia a las 17 y, luego, Talleres de Córdoba hará de anfitrión ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Colón y Unión y un clásico santafesino de "seis puntos" en el que ambos buscan alejarse del descenso Luis Cetraro - télam

Así se juega la fecha de clásicos de la Copa de la Liga 2023

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre vs. Vélez - TNT Sports

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium

16.00 San Lorenzo vs. Huracán - TNT Sports

16.30 Rosario Central vs. Newell’s - ESPN Premium

19.00 Racing vs. Independiente - ESPN Premium y TNT Sports

21.30 Banfield vs. Lanús - TNT Sports

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca Juniors vs. River Plate - ESPN Premium y TNT Sports

16.30 Colón vs. Unión - ESPN Premium

17.00 Estudiantes vs. Gimnasia - TNT Sports

18.45 Talleres vs. Belgrano - ESPN

Lunes 2 de octubre

18.30 Barracas Central vs. Sarmiento - TNT Sports

18.30 Godoy Cruz vs. Instituto - TV Pública

21.00 Platense vs. Argentinos Juniors - ESPN Premium

21.00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba - TNT Sports