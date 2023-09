escuchar

Con la Copa de la Liga Profesional 2023, cuya sexta fecha concluyó este lunes y tuvo partidos clave entre clubes que pelean por no descender, se define qué equipos caerán a la Primera Nacional cuando concluya la temporada, por lo que cada encuentro es trascendental para aquellos que están en la parte baja de la tabla de los promedios y, también, de la anual porque bajará el último cada una de ellas.

En la de los promedios los puntos obtenidos esta temporada en la Liga Profesional y el torneo en curso se suman a los logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios. En esa cuenta Arsenal, que perdió ante Atlético Tucumán 1 a 0 como visitante, es el último club con un coeficiente de 0.937, y se le alejaron Platense, que superó 1 a 0 Unión, y Sarmiento, que empató con Belgrano 0 a 0 en Junín. Ambos tienen una media de 1.142. Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó de local a Defensa y Justicia 2 a 1 y creció a 1.160.

Más arriba figuran Banfield con 1.187 tras igualar con River 1 a 1; Unión de Santa Fe con 1.241 tras caer ante Platense; e Instituto con 1.242 tras igualar con Independiente 0 a 0. A excepción de la Gloria, todos esos equipos dividen por tres años, es decir 110 partidos hasta el momento.

Arsenal perdió en Tucumán, no levanta cabeza y está último tanto en la tabla de promedios como la anual Télam

El conjunto de Sarandí necesita hilvanar muchas victorias seguidas en las ocho fechas que restan no solo para aumentar su promedio, sino también para salir de la última colocación en la tabla anual, en la que está con apenas 25 unidades. Es decir, por el momento está bajando de categoría a través de las dos tablas, pero reglamentariamente el otro descenso, en caso de darse esa particularidad, será del penúltimo de la clasificación anual y actualmente Gimnasia de La Plata y Vélez deberían jugar un desempate porque acumulan 36 puntos cada uno. Huracán, Colón, Unión y Banfield tienen un tanto más; Central Córdoba 38 e Independiente junto a Tigre y Sarmiento, 39 cada uno.

La próxima jornada es la de los clásicos y se disputará desde el viernes 29 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre Sobresalen el Superclásico Boca vs. River, el de Avellaneda entre Racing e Independiente; el porteño entre San Lorenzo y Huracán; el de Rosario entre Central y Newell’s; el de La Plata Estudiantes vs. Gimnasia; el de Santa Fe Colón vs. Unión; el de Córdoba Talleres vs. Belgrano; y el del sur del Conurbano de Buenos Aires entre Banfield y Lanús.

Meses atrás, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió en una asamblea extraordinaria cambiar el sistema de descensos de la Liga Profesional: perderán la categoría dos clubes en lugar de los tres que estaban previstos a comienzos de temporada. Así, caerán a la Primera Nacional el equipo de peor promedio en las últimas tres campañas y el que quede en la última posición en la tabla general. En caso de ser el mismo, bajará el penúltimo del año calendario.

AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto