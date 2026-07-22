La FIFA reveló el equipo ideal del Mundial 2026: Messi y Lisandro Martínez, elegidos entre españoles y franceses

La FIFA reveló su once ideal del Mundial 2026 tras la conclusión del torneo, con la reciente coronada España liderando la lista con tres representantes en la alineación: los defensores Marc Cucurella y Pedro Porro, junto con el eje del mediocampo y último Balón de Oro, Rodri.

El equipo fue elegido por los internautas, está dispuesto en un esquema 4-3-3 e incluye jugadores de seis países diferentes, en donde se destaca a los futbolistas que brillaron en el torneo disputado en Canadá, México y Estados Unidos.

La Argentina cuenta con dos de sus futbolistas. Uno de ellos es Lionel Messi, una elección previsible, dada su enorme actuación a sus 39 años, con 8 goles y 4 asistencias. El otro es Lisandro Martínez, titular en la zaga central del equipo de Lionel Scaloni y que tuvo la mala fortuna de salir lesionado en el encuentro decisivo ante España.

La alineación ideal del Mundial 2026 elegida por FIFA

Francia también está representada por tres jugadores: Kylian Mbappé, Michael Olise y el central Dayot Upamecano, mientras que el mediocampista inglés Jude Bellingham recibió su reconocimiento tras un rendimiento muy alto. Más allá la derrota ante Argentina, el volante de Real Madrid volvió a brillar en el partido por el tercer puesto y lo rubricó con un golazo, después de una gran maniobra individual.

El delantero noruego Erling Haaland fue elegido como atacante central tras su cosecha goleadora (6 tantos), y el guardavallas caboverdiano Vozinha completó el XI después de protagonizar una de las historias más conmovedoras del torneo, con una serie de actuaciones heroicas bajo palos para una selección que se presentaba como debutante. Sobre todo, el valor de haber mantenido la valla en cero en el debut ante España, que luego se consagraría campeón.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, le pega al balón: está en el equipo ideal Ashley Landis - AP

Así, la formación ideal de la FIFA se conforma con Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España); Rodri (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra); Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Cómo se eligió el once ideal

Según informa el sitio de la FIFA, la votación para elegir el once ideal comenzó en cuanto finalizó el torneo. Se les pidió a los aficionados que eligieran un esquema (4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3) y la elección de la alineación de once jugadores.

Los integrantes de la alineación se eligieron de entre una lista compuesta por los ganadores de cada ronda y otros jugadores seleccionados por la FIFA en función de su rendimiento durante el torneo.

Las votaciones estuvieron abiertas a todos los usuarios, sin necesidad de inscribirse, aunque para poder hacer un seguimiento de los votos tuvieron que iniciar sesión o registrarse con una cuenta de la FIFA. “Para que las votaciones sean justas, se han adoptado medidas destinadas a impedir que se vote varias veces o se emitan votos fraudulentos”, apuntó el sitio oficial del máximo organismo del fútbol.