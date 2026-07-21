La picante frase de Zlatan Ibrahimovic sobre Leandro Paredes que aumentó la polémica

Nunca supo de tibieza y mucho menos ahora que ya no juega al fútbol. Es por eso que Zlatan Ibrahimovic irrumpió en la escena tras la final de la Copa del Mundo y resultó contundente acerca de los incidentes que se desataron tras el final del partido entre la selección argentina y la de España. El exdelantero enfocó su mirada particularmente sobre el accionar de Leandro Paredes, que fue protagonista en la mayoría de las peleas que registraron las cámaras.

Zlatan no ocultó su enojo al referirse al volante argentino y dejó una frase muy particular: “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado ahí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte”, comentó en Fox Sports, al referirse sobre el cruce del jugador de Boca con Eric García y Gavi lo que terminó con la expulsión del argentino.

Zlatan Ibrahimovic aseguró que, de haber estado en la pelea, le hubiera dado un cabezazo a Paredes. (AP Photo/Altaf Qadri, archivo) Altaf Qadri - AP

Ibrahimovic, además de cuestionar el comportamiento de Paredes, también se refirió a cómo reaccionaron los futbolistas del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Para el sueco, los jugadores europeos no defendieron a sus compañeros durante los incidentes: “No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”.

Más allá de la polémica, Ibrahimovic insistió con que España demostró por qué se quedó con la Copa del Mundo. El exdelantero, que ya había señalado antes del torneo a la selección de Luis de la Fuente como la favorita para levantar el título, defendió que el conjunto español fue muy superior durante toda la competencia al resto de las selecciones: “Ganó el fútbol. La forma en que España juega, la manera en que disputó este Mundial... eso es lo que la gente quiere ver“.

También destacó la solidez defensiva de la selección de España y recordó que el equipo argentino fue incapaz de generar una situación de riesgo durante todo el tiempo regular: “Argentina no hizo ni un solo tiro al arco. La mejor defensa del torneo fue la de España y ganó el equipo que debía ganar. Lo dije antes del Mundial y así fue“.

El español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con Leandro Paredes y Thiago Almada. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Expediente de la FIFA

El comité disciplinario de la FIFA designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar los hechos que tuvieron lugar tras el final en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con las peleas de algunos jugadores de la selección argentina y los futbolistas de España.

Según un informe de la BBC cualquier jugador o entrenador involucrado en los incidentes podría enfrentar una suspensión, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también podría recibir una multa. Lo que está bajo la lupa es el accionar de Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala.

La FIFA ya había iniciado el proceso de posibles medidas disciplinarias contra la Argentina después de que sus jugadores exhibieran una bandera en la que se leía “Las Malvinas son argentinas”.