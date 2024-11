La piña que se llevó “La Roca”, empleado de seguridad de River, en medio de los incidentes en Mendoza

El partido entre Independiente Rivadavia y River en Mendoza ya había terminado. El Millonario, con la derrota 2-1. se alejaba de la lucha por el título en la Liga Profesional. El colombiano Sebastián Villa, ex Boca, había festejado el gol de Ezequiel Ham haciendo el ademán de una ametralladora contra la tribuna en la que estaban los hinchas de River, supuestos “neutrales”. Con el pitazo final del árbitro Nazareno Arasa (cuestionado por el penal que le dio al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en el primer tiempo) comenzó la batahola. Hubo dos escenarios: por un lado, la boca del túnel del estadio Malvinas Argentinas, que da a una cancha de básquet y desde allí se accede a los vestuarios. Por el otro, el borde de la cancha, a metros del banco de suplentes de los mendocinos.

Mientras Villa recibía el consejo de allegados de su equipo para que abandonara la cancha lo más rápido posible, la mayoría de los futbolistas y auxiliares de los dos equipos se trenzaba ante los ojos de los entrenadores, efectivos de seguridad y del propio árbitro. En ese incidente no estaba el Pity Martínez, quien se había percatado de la salida de Villa, el hombre señalado por todo River. El ex Huracán fue a buscarlo e incluso lo encontró justo en las escalinatas del túnel. Hubo dos personas que intentaron separar a ambos futbolistas de que se agarraran mano a mano: uno de ellos fue el propio Alfredo Berti, DT del equipo local. Intentaron hasta tackles de rugby que serían la envidia del mismísimo Marcos Kremer, forward de los Pumas. No hubo combate cara a cara entre Pity y Villa y, según River, un empleado de seguridad de Independiente Rivadavia acorraló al Pity Martínez contra una de las paredes del corredor.

Pero sí hubo una piña en la cara de “La Roca”, el hombre de seguridad de River que acompaña al plantel a todos lados, y que recibió ese mote por su parecido con el actor estadounidense Dwayne Johnson, alias “The Rock” (”La Roca”, en inglés). No lo hizo tambalear, pero segundos después el hombre intentó buscar a su agresor, que ya había desaparecido. Fue en medio de un tumulto que duró varios minutos y que se trasladó incluso hasta la cancha de básquet aledaña a los vestuarios, ya en las entrañas del estadio mundialista mendocino. “Lo que pasó al final no tiene que pasar”, evaluó Ezequiel Ham, autor del gol del triunfo de la Lepra mendocina, en TNT Sports. “Los jugadores de Independiente no deberían ser perjudicados. Quienes empezaron esto fueron los jugadores de River. Y me parece que si sancionan, tendrían que sancionar a tantos que no sé cómo van a hacer”, dijo por su parte Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, en ESPN.

Quien le acertó con un impacto en la cabeza de “La Roca” es Ramiro Loguercio, preparador físico de Independiente Rivadavia e integrante del cuerpo técnico que encabeza Alfredo Berti. “¿Quién pegó?”, alcanza a decir el hombre de seguridad del equipo millonario, mientras a su alrededor el tumulto se disipa por unos segundos. Loguercio ya no está en plano. Según el peridista Maximiliano Grillo, de TNT Sports (cubrió el partido en la cancha), el árbitro Arasa determinó en su informe preliminar la expulsión de Leandro González Pírez. Además, informó a “La Roca” (su nombre es Diego “Chino” Moreno), seguridad del plantel de River. Por el lado de Independiente Rivadavia fueron expulsados Lautaro Ríos y el preparador físico Loguercio. “Villa aún no fue ni informado”, agregó Grillo.

Matías Kranevitter, de River, encara a Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia; Marcelo Gallardo intenta calmarlo LA NACION/Marcelo Aguilar

Quién es “La Roca”

Diego “Chino” Moreno llegó a River en 2014 de la mano de Marcelo Gallardo y hace diez años trabaja como seguridad del plantel y del cuerpo técnico del club. Nacido en Pringles (provincia de Buenos Aires), fue noticia en 2018 cuando, en ocasión del Mundial de Clubes disputado en Abu Dhabi, un periódico de ese país mostró la comparación con “La Roca” original: Dwayne Johnson, el actor estadounidense, uno de los que más cotizados del mundo. El Diario de Pringles hizo un perfil de Moreno en el que contó que “tiene los brazos y el torso tatuados. Trabajar junto al plantel del club es un sueño cumplido para él, que de chico iba a alentar a River a la popular. Es hincha fanático y quienes lo conocen aseguran que vivió de una manera especial la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu”,

En mayo de 2023, Moreno también tuvo trabajo extra. Al final de un Superclásico en el Monumental, el hombre de seguridad de River se interpuso ante Luis Vázquez (ex delantero de Boca, hoy en el Anderlecht de Bélgica), quien quería abalanzarse sobre los jugadores de River. El encuentro terminó con una gresca generalizada y tres expulsados por lado. Moreno consiguió abrazara a Vázquez y evitar que la pelea se expandiera.

