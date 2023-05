La Premier League bajó el telón con la emoción de Alexis Mac Allister en su despedida, la incógnita por “Dibu” Martínez y el descenso de Leeds

escuchar

Consagrado Manchester City en la fecha anterior como campeón por quinta vez en los últimos seis años, la Premier League se cerró este domingo con lo que quedaba pendiente: los últimos clasificados a las copas europeas y la resolución de dos descensos.

También hubo espacio para la emoción por las despedidas. Ese sentimiento vivió Alexis Mac Allister, a quien los ojos se le llenaron de lágrimas cuando finalizó el partido que Brighton perdió 2-1 con Aston Villa. El mediocampista campeón del mundo en Qatar cerrará una etapa de cuatro años en un club que por primera vez en su historia se clasificó a una copa europea (Europa League), con 10 goles y dos asistencias del argentino.

Aunque todavía no se hizo oficial, seguramente el destino de Mac Allister será Liverpool, en una transferencia que rondará los 70 millones de euros. Con los ojos humedecidos, el volante surgido en Argentinos fue abrazado al final por su entrenador, Roberto De Zerbi, que admitió lo inminente: “Sí, creo que pudo ser el último partido de Alexis, y también de Moisés Caicedo. Lo siento mucho porque son dos grandes personas y jugadores, pero la política del Brighton es así. Está bien que se vayan, pueden jugar a un nivel superior”. Justamente, dentro de su política de comprar jugadores con proyección para después negociarlos con una plusvalía, Brighton ya tiene desde principios de año a Facundo Buonanotte, a quien no cedió para el Mundial Sub 20.

Lo más destacado de Aston Villa 2 - Brighton 1

La victoria le permitió al Aston Villa de Emiliano Martínez clasificarse para una copa europea después de 12 años. Al terminar en el séptimo puesto participará en la Conference League (tercera copa en importancia de la UEFA). Más allá de este paso deportivo y de que tiene contrato hasta 2027, la intención de “Dibu”, tras tres temporadas en el club de Birmingham, es dar un salto a un equipo que compita en la Champions League. Quienes le manejan la carrera escucharán ofertas. El próximo mercado de pases puede traer novedades para el arquero del seleccionado argentino.

"Dibu" Martínez cerró su tercera temporada en Aston Villa; buscará nuevos horizontes EDDIE KEOGH - Getty Images Europe

El descenso de Leeds, tras ser goleado 4-1 de local por Tottenham, terminó de certificar su falta de rumbo desde que en febrero 2022 despidió a Marcelo Bielsa, luego de varias derrotas duras en un equipo que tenía varios lesionados y por entonces no ocupaba puestos de descenso. Desde que el Loco fue cesado, pasaron cuatro entrenadores: Jesse Marsch (en la temporada anterior evitó la pérdida de categoría en la última fecha), Michael Skubala, Javi Gracia y Sam Allardyce. Con Bielsa, Leeds había ascendido en 2020, tras 16 años en las categorías de ascenso, y finalizado 9° en la Premier 2020/21.

También bajó a la Championship Leicester, que en 2016 fue campeón de la Premier, dirigido por Claudio Ranieri y con el argentino Leonardo Ulloa en el plantel. En jornadas pasadas ya había descendido Southampton, que tiene a Carlos Alcaraz, cuya permanencia en el club no está asegurada.

Luke Ayling, referente de Leeds, desconsolado tras el descenso Tim Goode - PA

La derrota que certificó el descenso de Leeds

El primer semestre de Enzo Fernández en Chelsea fue muy diferente a lo que pudo imaginar. El conjunto de Londres, tras empatar 1-1 con Newcastle, finalizó 12°, la peor ubicación desde 1993/94 (el ruso Roman Abramovich compró el club en 2003 y fue obligado a venderlo a principios del año pasado al norteamericano Todd Bohely). Enzo tuvo continuidad como volante central desde su llegada: disputó 18 cotejos, con dos asistencias y sin goles.

La reconstrucción de un club que quedó afuera de las copas europeas le corresponderá a Mauricio Pochettino, que en los próximos días será presentado oficialmente como el nuevo entrenador.

Con Julián Álvarez como titular durante los 90 minutos, Manchester City pareció relajarse tras la obtención del título. Perdió 1-0 ante Brentford, que tiene el orgullo de haber sido el único que le ganó los dos partidos al campeón en la temporada. A Manchester City le restan dos compromisos para volver a enchufarse: el sábado próximo enfrentará a Manchester United en la final de la FA Cup, y el sábado siguiente (10 de mayo) dirimirá con Inter la Champions League, en Estambul.

Erling Haaland recibió el Botín de Oro como goleador de la Premier League Stephanie Meek - CameraSport - CameraSport

La sorpresa de Brentford ante Manchester City

En su primera temporada en la Premier, Erling Haaland recibió el Botín de Oro, por los 36 goles en 35 presencias. Lisandro Martínez, que se recupera de una operación por una fractura del quinto metatarsiano derecho, estuvo en Old Trafford, donde fue ovacionado por los hinchas durante la victoria 2-1 a Fulham.

🇦🇷❤️ Los hinchas de Manchester United rendidos ante Lisandro Martínez.pic.twitter.com/wS8lYIYe0o — dataref (@dataref_ar) May 28, 2023

Resumen de la temporada de la Premier League

Campeón: Manchester City.

Manchester City. Clasificados a Champions League: Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle.

Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle. Clasificados a Europa League: Liverpool y Brighton.

Liverpool y Brighton. Clasificado a Conference League: Aston Villa.

Aston Villa. Descensos: Leicester, Leeds y Southampton.

