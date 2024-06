Mauricio Pochettino escribió una sentida carta de despedida de Chelsea

Escuchar

Mauricio Pochettino hizo oficial su desvinculación de Chelsea con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, donde se mostró agradecido con todos. El entrenador rosarino ya había concluido de común acuerdo su relación laboral con el club azul desde el 21 de mayo. El equipo venía de quedar sexto en la Premier League, con apenas 63 puntos, a tres puntos del Tottenham (último clasificado a la Europa League) y a 28 del campeón, Manchester City.

De todas maneras, no estaba en los planes este final abrupto. De hecho, varios jugadores se mostraron sorprendidos. “Fue una sorpresa enorme, no me lo esperaba”, aseguró Enzo Fernández sobre Poch, que había llegado a Stamford Bridge en mayo de 2023, en reemplazo de Frank Lampard, y aún tenía contrato vigente hasta 2025.

Más allá de las palabras oficiales, la ruptura fue más una decisión del dueño Todd Boehly que de Pochettino, que íntimamente guardaba la esperanza de continuar tras un primer año de gestión en el que intentó sentar las bases para una progresivo crecimiento. Chelsea finalizó la Premier con cinco triunfos consecutivos. “Si el dueño está contento con mi trabajo, podemos continuar. Siempre soy un entrenador que piensa a largo plazo y aún me queda un año más de contrato. Estoy pensando en seguir aquí”, había expresado el nacido en Murphy 10 días antes de su desvinculación, tras el 3-2 sobre Nottingham Forest.

Dentro del plantel, fueron varios los que le dejaron un sentido mensaje al entrenador, como fue el caso de Cole Palmer. “Jefe, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y por haber hecho mis sueños realidad”, expresó en redes.

Unas horas antes del posteo de Pochettino, realizado este martes cerca de las 7 de la Argentina, Chelsea había hecho oficial la contratación de su reemplazante. Será Enzo Maresca, reciente campeón del Championship (2ª división) con el Leicester,

El nuevo técnico “se hará cargo de sus funciones a partir del 1 de julio de 2024 con un contrato de cinco temporadas, con opción a un sexto año adicional”, precisó el club en un comunicado oficial.

El italiano, de 44 años, será el cuarto entrenador de Chelsea desde que el club fue adquirido por inversionistas estadounidense a mediados de 2022. “Estamos deleitados de darle la bienvenida a Enzo en Chelsea. Ha demostrado ser un excelente técnico, capaz de conseguir resultados impresionantes con un estilo vibrante y con identidad”, dijeron los codirectores deportivos del club, Laurence Stewart y Paul Winstanley.

Maresca lleva cuatro años en los bancos, incluyendo dos etapas en el Manchester City. Primero fue el técnico del filial en la temporada 2020-21 y luego fue asistente de Pep Guardiola durante la campaña 2022-23.

Enzo Maresca ascendió con Leicester y ahora reemplazará a Pochettino en Chelsea Jon Super - AP

La carta completa:

A los propietarios, a los directores deportivos agradecemos la oportunidad de haber vuelto a la Premier League en este gran club. Chelsea, y por el apoyo que nos brindaron, así como de todos los jugadores, personal y aficionados. Gracias.

Entendemos lo importante que es este club de fútbol para todos ustedes y es por eso que trabajamos tan duro para darles un Chelsea del que puedan estar orgullosos.

Estoy muy contento con el nivel que alcanzó el equipo y la forma en que los jugadores y el personal trabajaron tan duro para aumentar sus estándares, merecen un gran crédito y espero que lo sintieran también en el desempeño en el campo.

Sabemos que hubo altibajos pero siempre hemos creído en este equipo y que llegaríamos a un nivel consistente.

Creo que las experiencias de esta temporada y la gran mejoría que vimos solo hagan más fuertes a los jugadores para el futuro. Ha sido un placer trabajar con todos ellos y apreciamos los fuertes lazos que hemos creado en este último año juntos.

Quiero desearles a todos lo mejor para la próxima temporada y más allá. Es genial que tengamos la oportunidad de volver a Stamford Bridge tan pronto con Soccer Aid este fin de semana y espero que podamos verlos a algunos de ustedes allí también.

Espero que todos tengan un gran verano.

Un gran abrazo.

MP

LA NACION