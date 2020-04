La revelación de Pelé a los 79 años: confesó de qué equipo es hincha desde chico

Fuente: AP - Crédito: Alexander Zemlianichenko)

Ídolo popular en Brasil y leyenda eterna en el resto del mundo, Pelé siempre va a ser un punto de referencia para el fútbol a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. A 43 años de su retiro, tras una exitosa carrera entre 1957 y 1977 en Santos , New York Cosmos y la Selección de Brasil , el histórico delantero realizó una confesión que sorprendió a propios y extraños: a los 79 años, reveló que no es hincha de Santos, tal como se creía.

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco da Gama , me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco", sentenció Pelé en una entrevista publicada por el canal Pilhado de YouTube.

"No fui, soy vascaíno. Por si no se acuerdan, soy de Vasco", comentó el astro brasilero, y luego agregó: "Tuve la oportunidad de usar la camiseta de Vasco en Maracaná, en una especie de partido amistoso, una combinación de Santos y Vasco. Pero si tuviera que elegir un equipo para competir en campeonatos oficiales sería Vasco, sí. Exceptuando a Santos, por supuesto".

Pese a no haber jugado nunca en otro equipo, la historia de Pelé tiene al club del que es hincha como protagonista de una de las noches más históricas de su carrera. El miércoles 19 de noviembre de 1969, ante 150 mil hinchas de diferentes equipos, alcanzó sus 1000 goles con un tanto de penal ante Vasco, que tenía al arquero argentino Edgardo Andrada.

Tras marcar su milésimo gol, fotógrafos, periodistas e hinchas invadieron inmediatamente el campo de juego del Maracaná en una celebración que dio la vuelta al mundo: le pusieron una camiseta del Vasco con el número 1000, se lo llevaron en andas y Pelé lloraba y besaba la pelota. Y esa eterna imagen se volvió un ícono de su carrera.

Las dudas acerca del famoso "gol 1000"

La historia del gol ante el Vasco ya cumplió medio siglo. Pero, según una reciente investigación de LA NACION , en su estadística personal, Pelé había incluido partidos amistosos, con combinados regionales y hasta tantos anotados con un equipo del ejército. Ni siquiera hay uniformidad de criterios a la hora de contabilizar la totalidad de los goles que habría convertido el futbolista (entre 1285 y 1282), pero según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) las anotaciones oficiales fueron 643. Si se les añaden los convertidos con la selección brasileña (77) y los anotados con el Cosmos (37), totalizan 757 goles. Es decir que el gol número 1000 nunca existió.

¿Cómo hizo el brasileño para llegar a esa cifra? Según el periodista Martín Estévez, quien realizó un exhaustivo trabajo de investigación sobre todos los goles del astro, hay 446 tantos correspondientes a partidos amistosos no oficiales y hasta de entrenamientos con el Santos, por lo cual carecen de valor.