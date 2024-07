La selección argentina, en vivo: canales de TV y cómo ver online el partido vs. Canadá

Escuchar

Las selecciones de la Argentina y Canadá se enfrentan este martes a las 21 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports, por la semifinal de la Copa América Estados Unidos 2024. El ganador avanzará a la gran final, instancia en la que se enfrentará a quien resulte vencedor del duelo entre Uruguay y Colombia, que se miden este miércoles a las 21 en Charlotte, Carolina del Norte. Los detalles de todos los encuentros del certamen continental están disponibles en canchallena.com, con datos y estadísticas actualizadas en tiempo real.

De cara al duelo de este martes, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, tiene pensado mover algunas piezas con el fin de mejorar el rendimiento mostrado ante Ecuador. En el mediocampo Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister tienen un lugar asegurado, pero la posición de este último dependerá de si el tercer volante es Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso. En caso de que el cuerpo técnico incluya a Fernández o Lo Celso -participó en uno de los entrenamientos en ese lugar-, el hombre de Liverpool será el 5 y el otro futbolista en cuestión, el interno por izquierda. Si llegase a jugar Paredes, Alexis se adelantaría.

Enzo Fernández es clave para la selección argentina y pelea un lugar en el once titular LA NACION/Anibal Greco

Donde más modificaciones se estima que hará el entrenador es en la delantera. Tras darle la titularidad a Lautaro Martínez, el goleador del torneo con cuatro tantos, vs. Ecuador, Julián Álvarez se perfila para ser titular ante Canadá. El otro que regresaría al once inicial en lugar de Nicolás González es Ángel Di María y así lo vislumbró el DT en la conferencia de prensa previa al partido que brindó este lunes: “Es una posibilidad. Han jugado juntos (con Lionel Messi, quien será titular) y ha estado en el banco y el equipo también respondió. Eso es una tranquilidad”, comentó.

Por el lado de Canadá, el entrenador Jesse Marsch no dio indicios sobre el once que pondrá en cancha desde el arranque, pero fue claro a la hora de anticipar lo que deben hacer sus dirigidos: “Tendremos que jugar un mejor partido que en la etapa de grupos y aún así puede ser insuficiente”, dijo, para luego agregar: “Seremos positivos, agresivos. No vamos a echarnos atrás e intentar solo defender. Vamos a tratar de jugar como queremos jugar y ver si lo podemos mantener. Nuestro objetivo es tratar de llevar a los equipos a su límite y ver si pueden manejarse con nosotros. A Venezuela la llevamos al límite”.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, durante el partido ante la Argentina en primera ronda CHARLY TRIBALLEAU / AFP - AFP

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Jonathan Osorio, Eustáquio, Richie Laryea, Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin.

