Ya es oficial. Luego de varias semanas de idas y vueltas, la selección argentina ya sabe dónde jugará los dos amistosos de la doble ventana FIFA de mediados de marzo. A través de su sitio oficial, replicado en las redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Scaloneta se medirá con El Salvador y Nigeria, en amistosos que se disputarán en Estados Unidos, partidos que cobran relevancia por el rodaje previo del equipo para disputar en junio y julio la Copa América, el principal objetivo del seleccionado en el año.

Hasta hace unos días, Lionel Messi y compañía iban a viajar a China para medirse con Nigeria y Costa de Marfil. El primer cruce iba a tener lugar en Hangzhou, y el segundo, en la capital, Pekín. Pero la gira fue cancelada por “cuestiones operativas”. Como anticipó LA NACION, los oponentes serán El Salvador y Nigeria, en ese orden.

El encuentro con la selección centroamericana será el viernes 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia; mientras que frente a los africanos se presentarán el martes 28, en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles.

La idea de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de AFA, de jugar esos dos partidos en Estados Unidos es, por un lado, para aclimatarse al país en el que intentará revalidar el título de campeón subcontinental. Y para estar cerca de Miami, el búnker de Lionel Messi, que juega en Inter, de esa ciudad.

Lionel Messi ya tuvo por rival a El Salvador este año, en marzo, cuando lo visitó para un amistoso de Inter Miami. Moises Castillo - AP

“El primer partido es con El Salvador y el segundo, Nigeria”, había confirmado una fuente de AFA en estricto off the record. En las oficinas de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza no ocultaron su fastidio por las indefiniciones de la empresa SouthGilmore LLC, parte del grupo ejecutivo chino Zhongfu Sports Co., Ltd. Esa compañía era la encargada de conseguirle los rivales y las sedes a la selección argentina en China a cambio de un jugoso contrato en dólares, parecido al de 2023, cuando el campeón del mundo jugó contra Australia en el estadio de los Trabajadores, de Pekín. La cancelación definitiva obligó a la AFA a trabajar contrarreloj, más allá de eventuales demandas judiciales que sobrevengan por los partidos no celebrados en territorio chino.

La Argentina campeona del mundo celebra un gol en el partido frente a Australia de junio pasado en Pekín; esta vez China no quiso recibir a la selección, en parte por la ausencia de Messi en el reciente amistoso de Inter Miami con un combinado de Hong Kong. PEDRO PARDO - AFP

La selección argentina, entonces, tendrá su gira preparatoria para la Copa América en el país donde actúa su capitán y con conexiones aéreas sencillas para los futbolistas, como quería su entrenador, Lionel Scaloni. Sin embargo, el DT no tendrá adversarios de clase A, como sí había requerido. Para Scaloni la selección debe mantener vivo su espíritu competitivo, jugando contra los mejores. El Salvador (81º en el último ranking de FIFA), sobre todo, y Nigeria (28º, luego de subir 14 puestos tras el segundo lugar en la Copa de África) no son oponentes de elite para un equipo campeón del mundo.

De todas maneras, los dos encuentros preparatorios bien pueden servir para foguear futbolistas o terminar de insertarlos en el andamiaje del seleccionado. Después de todo, en un amistoso en Estados Unidos contra Jamaica (el primero de la preparación para el Mundial Qatar 2022) Scaloni hizo debutar a Enzo Fernández con la camiseta albiceleste. El entonces volante de Benfica no erró ningún pase y estrelló un remate en un palo en el 3-0 del conjunto argentino. Eso fue la certeza que el DT necesitaba para incluirlo en la lista definitiva para a la Copa del Mundo. El resto es historia.

Aquel Argentina 3 vs. Jamaica 0 de estreno para Enzo Fernández

AFA quiere que la selección sostenga otros dos amistosos luego de los de marzo, antes de la competencia oficial. Lo más probable es que el campeón se enfrente con Honduras y Ecuador, también en Estados Unidos, y que esos encuentros sirvan para que Scaloni termine de delinear el plantel con miras a la Copa América. Entonces, Argentina tendría cuatro partidos de preparación para defender la corona. Scaloni prefería rivales europeos y de alta clase mundial. No los tendrá. Sí rodaje suficiente.

Antecedentes

¿Cómo le fue a Argentina con sus próximas rivales? Con El Salvador se enfrentó en dos ocasiones. La primera fue en la fase de grupos del Mundial de España 1982. Terminó con triunfo de la selección dirigida por César Luis Menotti: 2 a 0, con goles de Daniel Passarella y Daniel Bertoni. Volvieron a verse las caras en un amistoso disputado en 2015 y se repitió el resultado; esa vez, para el equipo dirigido por Gerardo Martino, los tantos fueron anotados por Éver Banega y Federico Mancuello.

Con Nigeria hay más historia. Se midieron en nueve oportunidades, cinco de ellas en Copas del Mundo. Argentina ganó 6, Nigeria 2 y empataron el restante partido. La primera vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Estados Unidos 1994; la recordada selección dirigida por Coco Basile se impuso por 2 a 1 con doblete de Claudio Caniggia. El último choque fue en la fase de grupos de Rusia 2018, cuando Argentina logró un agónico triunfo por 2 a 1 con gol de Marcos Rojo (antes había marcado Messi), que le dio el pase a los octavos de final.

